Vulkan Kilauea na Havajima, jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, ponovno je eruptirao u nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu.

Prema priopćenju Američkog geološkog zavoda (USGS), rastopljena magma koja izlazi iz kratera doseže visinu veću od 305 metara.

Na snimkama koje je objavio USGS vidi se kako lava izbacuje u zrak te potom u potocima teče niz padine vulkana.

Na internetskoj stranici Zavoda navodi se da je erupcija započela u 16:15 sati po lokalnom vremenu, uz popratno seizmičko podrhtavanje. Procjenjuje se da emisija sumpor-dioksida (SO₂) iznosi približno 50.000 tona dnevno.

Zavod je objavio kako će nastaviti pratiti razvoj situacije, a izdano je i narančasto upozorenje na potencijalnu opasnost, piše BBC.

Kilauea volcano continues to erupt on Hawaii’s Big Island, forcing evacuations as lava destroys homes and land. With 10 fissure vents active and lava reaching heights of 330 feet, officials warn that further eruptions are likely. The situation remains volatile, according to the… pic.twitter.com/d1LCM3TLZB

This evening, Kilauea had its most powerful eruption since the current series began last December.



I debated whether to go see it. On the drive up, I almost turned around three times because it was raining. Even after entering the park, I came close to heading back. But in… pic.twitter.com/8u80Qsrp23