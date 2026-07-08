Policija u akciji: U Kaštelima i Splitu oduzeli devet električnih romobila

U ponedjeljak tijekom dana na području Kaštela policija je privremeno oduzeta tri električna romobila koja imaju veću snagu motora od dozvoljene i mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.

Vozačima u Kaštel Kambelovcu (29 godina), Kaštel Gomilici (48) i Kaštel Lukšiću (26), koji su navedenim električnim romobilima upravljali bez zaštitne kacige, vozila su privremeno oduzeta, a sva trojica kažnjena su zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Tijekom istog dana, u Splitu je privremeno oduzeto šest električnih romobila, a svi vozači su zaustavljeni u ulici Domovinskog rata. Trojica punoljetnih vozača (25, 46 i 49 godina), uz privremeno oduzimanje vozila, prekršajno su kažnjena.

Trojici maloljetnika romobili su privremeno oduzeti, uz prijedlog da im se vozila trajno oduzmu, a protiv sve trojice će biti podnesen optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama.