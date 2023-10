Velika novost u domovima zdravlja: Građani će bez uputnice moći dobiti pomoć stručnjaka

Velika novost u zdravstvu - građani će podršku stručnjaka moći dobiti bez uputnice u svojoj zajednici – Domu zdravlja kao nositelju postojećeg Programa, ali i budućih dispanzera za mentalno zdravlje, kao i putem mobilnih timova.

"Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo. Ove godine je to slogan Svjetskog dana mentalnog zdravlja, ali i naša nit vodilja Programa osnaživanja mentalnog zdravlja kojeg upravo pokrećemo na današnji dan u Domu zdravlja Zagreb Istok i Domu zdravlja Splitsko – dalmatinske županije. Uskoro će se otvoriti vrata posebnih psiholoških savjetovališta i u drugim dijelovima Hrvatske, u Domovima zdravlja Osječko-baranjske i Krapinsko-zagorske županije, Domu zdravlja Zagreb Zapad i Domu zdravlja Čakovec, a zatim u cijeloj Hrvatskoj", izjavio je ministar zdravstva Vili Beroš povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Prvi korak je najteže učiniti. Danas, mi činimo taj korak lakšim za naše pacijente koji će podršku stručnjaka dobiti bez uputnice u svojoj zajednici – Domu zdravlja kao nositelju postojećeg Programa, ali i budućih dispanzera za mentalno zdravlje u kojima će se pružati sveobuhvatna skrb stanovništvu, kao i putem mobilnih timova", poručio je ministar.

Psihološki timovi počinju s radom

Tako već danas psihološki timovi u Domu zdravlja Zagreb Istok i Domu zdravlja Splitsko – dalmatinske županije počinju s radom okupljajući kliničke psihologe, psihologe i medicinske sestre kako bi pružili zdravstvenu skrb građanima koji osjećaju mentalne poteškoće.

Termin u zagrebačkom Domu zdravlja za mlade i djecu mogu se ugovoriti putem telefonskog broja 01 6468 333 ili e-mail adrese: info@czm.hr, a za termin u splitskom Domu zdravlja sve dobne skupine mogu nazvati broj 021 386 915 ili 021 640 082 te uputiti e-mail na adresu: mentalno.zdravlje.split@dz-sdz.hr.

"Ovo nije samo novi projekt, već izraz predanosti ove Vlade i zdravstvene administracije da osiguramo veću dostupnost zdravstvenih usluga, poboljšavamo kvalitetu života onih koji se suočavaju s teškoćama, smanjujemo stigmu u traženju pomoći i smanjujemo potrebe za liječenjem na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Kada uspijemo osigurati podršku na vrijeme, to znači manje patnje za osobu, bolje ishode liječenja, manji rizik za stacionarno liječenje, a i bolje ishode za obitelj i zajednicu", objasnio je ministar Beroš.

Dodao je da će se u suradnji sa stručnjacima i pacijentima kroz evaluaciju proširiti ovakvi psihološki timovi u domovima zdravlja širom Hrvatske.

Program osnaživanja mentalnog zdravlja

Program osnaživanja mentalnog zdravlja dio je posebne reformske mjere osnivanja dispanzera za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja i mobilnih timova koji će se uspostaviti donošenjem nove Mreže javne zdravstvene službe koja se planira donijeti do kraja godine. Postojeći interes većine županija za uključivanjem u dispanzere i mobilne timove već sada pokazuje preduvjete za uspješno provođenje spomenute reformske mjere.

"Činimo značajan iskorak u očuvanju zdravlja naših pacijenata. Zahvaljujući snažnom partnerstvu i financijskoj podršci HZZO-a, vraćamo psihologe u domove zdravlja nakon trideset godina! Time iznova stavljamo pacijenta u fokus, činimo oštar zaokret prema prevenciji i boljim ishodima liječenja. To je smjer pokrenute reforme zdravstva. To je smjer zdravstvene politike ove Vlade. To je put prema osnaživanju primarne zdravstvene zaštite i unaprjeđenju zdravlja naših građana.

Stoga, hvala svima koji su omogućili da se pokrene ovaj Program. Hvala Hrvatskoj psihološkoj komori na podršci, kao i svim stručnjacima, liječnicima i medicinskim sestrama i psiholozima koji će raditi na terenu", zaključio je ministar Beroš.