Tisuće ljudi okupilo se u subotu u Vatikanu na posljednjem ispraćaju pape Franje. Među njima su i brojni hrvatski vjernici s kojima je razgovarala novinarka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"Jučer sam se nakon nekoliko sati čekanja u redu napokon uspio probiti do bazilike, među tisućama ljudi iz cijeloga svijeta, posebno mladih, što me ugodno iznenadilo jer upravo je papa Franjo pozvao mlade da se ne boje riskirati nego da budu aktivni sudionici, rekavši da su mladi sadašnjost Crkve, a ne budućnost", rekao je Ante iz Nina i dodao da je tome dokaz on, kao i tisuće mladih iz cijelog svijeta koji su u subotu u Rimu.

Ante je opisao i osjećaj kada je posljednji put vidio papu: "U zraku se osjeća spokoj i mir. Takav je bio i papa. On je bio čovjek koji je privlačio ljude iz cijeloga svijeta, siromašne, marginalizirane..., a takav je i sad kad je, nažalost, preminuo".

U Vatikan je došao pomiliti se za mir, zdravlje svoje obitelji i mir u svijetu.

"I, naravno, pomoliti se da Hajduk bude prvak, ako može biti. Međutim, svatko je od nas došao sa svojim željama ovdje. To su privatne želje, ali mislim da su kod svih više-manje iste".

Ante kaže i da je smatrao da će biti teško zamijeniti papu Ivana Pavla II., ali da je papa Franjo u tome uspio.

"Mnogi Hrvati mu zamjeraju što nije bio u Hrvatskoj. Ja osobno ne, nije bio ni u svojoj rodnoj Argentini. Naravno, nije proglasio ni blaženog Alojzija Stepinca svetim, ali to očekujemo od idućeg pape", rekao je Ante i rekao da se nada da će idući papa biti mlad.

