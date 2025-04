Časna sestra Martina s. Ana Begić, profesorica s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ispričala je svoj susret u blizini pape Franje koji joj je ostao u posebnom sjećanju. Dogodio se u Sarajevu.

"Ušli smo u katedralu jer je baš imao susret s redovnicima, redovnicama i klerom, i do mene je stajala jedna starija redovnica. Primijetila sam da sestra preko ograde cijelo vrijeme želi dotaknuti papu Franju. No, očito iz strahopoštovanja ona je tu svoju ruku cijelo vrijeme odmicala. U trenutku kad je on dolazio blizu ja sam uzela njezinu ruku i stavila je u papinu ruku. On je odgovorio: "Grazie." Meni je jako bilo stalo da ta sestra dodirne papu Franju jer sam osjetila njezino srce", ispričala je prof. Begić dodajući kako je papa Franjo imao osjećaj za ljude, pogotovo za starije.

"Znamo da je proglasio dan baka i djedova, tim je govorio koliko mu je to važno jer znamo tko su nam bake i djedovi u obitelji", kazala je gostujući u Specijalu Dnevnika Nove TV.