Tisuće u Zadru trče za one koji ne mogu! Spektakl pratite na Novoj TV

U nedjelju, 10. svibnja, Hrvatska će ponovno biti dio globalnog humanitarnog spektakla Wings for Life World Run, kada istovremeno na šest kontinenata, stotine tisuća sudionika trči za isti cilj. Iz Zadra, jedine lokacije na kojoj se trči uz more, osam tisuća trkača i ove godine će trčati za one koji ne mogu i kako bi se ozljede leđne moždine učinile izlječivima. Nevjerojatnu atmosferu, spektakularni start i euforiju trkača, ali i navijača duž čitave rute do Šibenskog mosta, gledatelji će moći pratiti na Novoj TV od 12:30 u izravnom prijenosu uoči utrke, dok sama utrka kreće u 13 sati.

Specijalnu emisiju Wings for Life World Run uređuje Ana-Marija Vuković, urednica Sporta na Novoj TV, a kroz emisiju gledatelje će voditi Mia Kovačić, Vlado Boban te Sara Duvnjak.

"Svake godine me ponese ta pozitiva i euforija. Najdraži dio mi je na početku, dok se ljudi okupljaju, svi su nasmijani, najbolji trkači su već spremni na startu, a pogotovo mi je drago vidjeti osobe s invaliditetom, vidim koliko im to znači i koliko im je drago da su u fokusu", otkriva Vlado Boban zašto je ova utrka toliko važna.

"Gledatelji će preko nas dobiti dio te prekrasne atmosfere i osjećaj što znači trčati za one koji ne mogu. Razgovarat ćemo s poznatim sportašima te prenijeti dojmove samih trkača", najavljuje Mia Kovačić spektakl u Zadru.

Utrka bez ciljne crte

Wings for Life World Run posebna je utrka i zato što nema ciljnu crtu. Umjesto toga, trči se dok vas ne sustigne Catcher Car, odnosno presretačko vozilo koje označava kraj utrke za svakog sudionika. To znači da svi, bez obzira na svoju razinu kondicije, mogu sudjelovati u utrci i ostvariti svoj cilj. Sara Duvnjak, nakon što utrka krene, javljat će se iz Catcher Cara te donijeti dojmove samih trkača duž cijele rute, a uz nju će u automobilu biti i Filip Glavaš i Miroslav Zrnčević Mrgud.

"Kada ih automobil sustigne, trkači plaču. Ne od tuge, nego od sreće što su bili dio te priče i trčali za viši cilj. Nešto tako u životu nisam doživjela i presretna sam što ću opet moći biti dio toga", emotivna je Sara Duvnjak.

Trči se za one koji ne mogu

Pod sloganom "Trčimo za one koji ne mogu", Zaklada Wings for Life ima cilj pronaći lijek koji će učiniti ozljede leđne moždine izlječivima, a stopostotni iznos startnina i donacija izdvaja se u istraživanja. Svake godine između 250 i 500 tisuća ljudi doživi ozljedu leđne moždine, a utrka je već prikupila više od 60 milijuna eura sredstava za istraživanja, što je dovelo do financiranja više od 344 različitih projekata istraživanja u 19 zemalja, uključujući i ona koja su ušla u kliničku fazu.

Posebno emotivno bilo je prošle godine kada je, baš na utrci u Zadru, David Mzee, švicarski bivši gimnastičar, dio utrke uspio prohodati zahvaljujući ciljanoj električnoj stimulaciji, metodi koju je omogućila jedna od studija financirana Zakladom Wings for life.