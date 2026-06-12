Nedjelja donosi pogoršanje ali ne zadugo: Meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima

U polju smo povišenog tlaka, pod utjecajem anticiklone. Na kraju ovog tjedna, atmosfera je stabilna, za većinu krajeva to znači da će i subota biti sunčana, a nakon kraćeg osvježenja, ponovno nas očekuje i vrlo toplo vrijeme. Prolazno nestabilnije bit će s nedjelje na ponedjeljak i to prije svega u kopnenom području.

Naime, rubno će nas zakačiti visinska dolina, donoseći nešto hladniji i vlažniji zrak, što će se manifestirati u povećanoj naoblaci, te kiši i sporadičnim pljuskovima: od nedjelje poslijepodne, krajem dana i tijekom ponedjeljka. Jadran bi pri tom trebao ostati sunčaniji i topao te sljedećih dana najvećim dijelom bez kiše.

Vrijeme sutra

Jutro pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, na jugu mjestimice još malo bure, čak jače, no okreće na sjeverozapadni vjetar koji na moru, poglavito na otocima te prema otvorenom kasnije može biti jak. Temperatura, na kopnu od 9 do 14, a na Jadranu između 15 i 19 stupnjeva.

U unutrašnjosti će tijekom dana prevladavati sunčano. Bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu koja će sa suncem od jutra brzo rasti: u najtoplijem dijelu dana ovdje u središnjoj Hrvatskoj očekuje se od 26 do 29 stupnjeva.

Barem djelomice sunčano te također toplo i vrlo toplo bit će i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, dnevna temperatura najčešće oko 25 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dosta sunca. Može biti povremeno umjerene naoblake, prije svega u gorju, no kišu ne očekujemo. Na moru će puhati slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 23 do 26, a na moru 27 ili 28 stupnjeva.

Sunčano će prevladvati u Dalmaciji. Tijekom dana će sjeverozapadnjak pojačati, pa prema otovrenom moru i na otocima prije svega, može biti i jak. Bit će vrlo toplo, uz dnevnu temperaturu od 27 do 29 stupnjeva.

Temperatura mora je najčešće između 21 i 23. Najtoplije je u petak bilo u Splitu i Dubrovniku. UV indeks će sutra biti uglavnom visok, u Slavoniji umjeren, a u gorju i u Istri vrlo visok.

Prognoza za vikend

I veći dio nedjelje proteći će u sunčanom, vrlo toplom i vrućem vremenu. Kasno poslijepodne i prema večeri u kopnene krajeve ipak stižu oblaci noseći kišu i pljuskove, pri čemu ih može biti i tijekom ponedjeljka, a manje u utorak kad bi vrijeme već ponovno trebalo biti stabilnije i sunčanije. Početkom tjedna će na kopnu i značanije osvježiti, a potom nas očekuje sunčan i sve topliji nastavak sljedećeg tjedna.

Na Jadranu će prevladavati sunčano ili barem dijelom verdro u ove dane dok je u unutrašnjosti nestabilnije. Možda tek poneki pljusak u ponedjeljak na sjevernom Jadranu, a u noći na utorak na jugu. Zapuhat će jugozapadnjak, pa jugo, a od utorka bura. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati. Ostaje vrlo toplo, a od sredine sljedećeg tjedna vrlo vjerojatno bit će i vruće.

Dakle, nedjelja poslijepodne i početak sljedećeg tjedna donose nam prolazno pogoršanje vremena, prije svega u unutrašnjosti, a nakon tog posvuda će biti sunčano, vrlo toplo i vruće: izgledno sve do kraja sljedećeg tjedna.