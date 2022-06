Među jedrilice uletio je kruzer i pritom udario jedrilicu koja je sudjelovala na regati. Kapetan je sve negirao, dok nije pogledao snimku.

Odmah na startu regate Sušac 100x2 dogodilo se neugodno iznenađenje. Među jedrilice je uletio turistički kruzer dug 53 metra i pritom udario jedrilicu koja je sudjelovala na regati.

Svemu su svjedočili gledatelji regate sa Sustipana, koji su snimili incident. "Isuse Bože, ajme! Udarit će ga", čuje se na videu tik prije sudara.

Udario je i u punom gasu odjurio prema Gradskoj luci. "Još sam pod dojmom svega. Da na mom brodu nije bio baštun koji je ublažio efekt udarca, vjerojatno bi došlo do rušenja jarbola, a tada je to velika pogibelj. Mislim da je velika sreća da nije bilo veće štete i ozlijeđenih", prepričava sudionik regate.

Nisu se imali gdje maknuti jer su, kaže, bili na regati gdje se ne pale motori, a vjetra nije ni bilo. Ističe da nikada neće zaboraviti udarac i nastali prasak nakon što je udario u jedrilicu. "Šok i nevjerica. Zar netko može biti toliko bezobziran?", pita se.

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, regatni odbor je na vrijeme upozorio kapetana kruzera da ne ulazi u regatno polje, no on je to ignorirao. Jedriličar je, nakon što se sabrao, odlučio dovršiti regatu. Kada ju je završio, sve je prijavio Kapetaniji.

Ispunit će zahtjev osiguranju za naknadu štete za uništenu opremu. "Kazna od 5000 kuna mi se čini smiješna za nered koji je napravljen", napominje jedriličar.

Situacija je eskalirala u rekordnom roku, a sve je počelo sitnom nezgodom

"Buka je bila zaglušujuća": Dva francuska Rafalea se sudarila za vrijeme izvođenja vježbi

Upozorava da se pomorska pravila uopće ne poštuju, a nedavno je svjedočio još jednom incidentu. "Ostao sam šokiran jurcanjem glisera po Kaštelanskom zaljevu kao i prebrzom vožnjom kod Instituta na Marjanu. Samo dok sam bio na Kapetaniji i podnosio prijavu, stigla je dojava kako je gliser udario ronioca kod Čiova. Ovaj je bio uredno postavio znak za ronjenje, ali uzalud", zaključio je jedriličar.