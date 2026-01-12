Drama oko izbora! Premijer gorljivo brani ideju vladajućih: "Njihova reakcija me iznenadila"

HDZ je u ponedjeljak održao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.

Nakon sastanka, predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković se najprije osvrnuo na dolazak glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea u Hrvatsku.

"Bio je vrlo sadržajan posjet, glavni tajnik je imao priliku razgovarati s našim pilotima i zapovjednicima. Ovo je bila operativna demonstracija prelaska s istočne na zapadnu tehnologiju", rekao je Plenković.

Kako kaže, raspravljalo se i o postignućima u okvirima ulaganja u obranu, a postignuto je, tvrdi, 2,08 posto BDP-a za obranu.

"Posebno smo razgovarali o pomoći Ukrajini - o bilateralnim paketima pomoći, ali i aktivnostima unutar NATO-a. To ćemo činiti i dalje, da pomognemo Ukrajini. Vrijednosti cijele slobodne Europe brane se na ratištu u Ukrajini", istaknuo je.

Plenković se osvrnuo i na imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i kandidata za Ustavni sud. Tvrdi da je stav vladajuće stranke ubrzanje procesa imenovanja preostala tri suca Ustavnog suda te izbora čelne osobe Vrhovnog suda.

Komentirao je i povezivanje izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda. Rekao je da je to politički stav stranke.

"Više je nego jasno u proteklih nekoliko mjeseci po izjavama ljudi iz SDP-a da ne postoji volja za izabrati ustavne suce. Dakle, reakcije trebaju ići prema njima, ne nama, zato što u ovome nema ništa protuzakonito, neuobičajeno ili protuustavno. Ovim potezom smo dali recept drugim političkim strankama kako doći do rješenja", poručio je.

"Što se tiče reakcije Udruge sudaca, moram priznati da me dosta iznenadila, ne vidim nijedan razlog da reagiraju na nešto što je isključivo u nadležnosti političkih stranaka", rekao je Plenković te podsjetio na "izravno kršenje Ustava".

"Zanima me je li bilo takvih reakcija kad je predsjednik Zoran Milanović kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Ovo što smo mi odlučili nije sporno, ovo je rješenje", rekao je.

Naglasio je da sastav Ustavnog suda treba reflektirati u orijentacijskom svjetonazorskom smislu poruku hrvatskih birača i hrvatskih građana koja je izražena na izborima za Hrvatski sabor 2024. godine.

"Nama ne pada na pamet da blokiramo imenovanje sudaca Ustavnog suda", naglasio je.

"Napravili smo pravi potez na početku sezone kako bismo pokazali tko nije za pravičan izbor sudaca Ustavnog suda. Spremni smo, imamo ljude i možemo sjesti s oporbom. Koja mora objasniti javnosti zašto radi što radi. Gledajte, HDZ ima 61 mandat, SDP 42 i kako to može biti 1:1, po kojoj matematici? Neka mi netko to objasni pa da kažem kako je taj netko u pravu. Takvog još nisam sreo".

Također je ustvrdio da nikada nije utjecao na odluke bilo kojeg suda, a spornima smatra Milanovićeve izjave. "Je li normalno da njemu nitko nije dovoljno dobar za predsjednika Vrhovnog suda? Nikome nije čudno i sporno što on radi u ovom slučaju?", rekao je.

Uskoro opširnije...