Neobičan odnos se nastavlja! Nazivao ga je komunistom, a sada dijeli zajedničke fotografije

Predsjednik Donald Trump u utorak je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija kako stoji pokraj Deklaracije o neovisnosti u Ovalnom uredu, što predstavlja najnoviji trenutak u njihovom neobičnom političkom odnosu.

Na fotografiji Mamdani blago nasmiješen stoji pokraj uokvirene kopije jednog od temeljnih dokumenata američke države. Uz objavu Trump je napisao: "Zohran je daleko dogurao prihvaćajući, naravno, Deklaraciju o neovisnosti dok boravi u Ovalnom uredu — veliki napredak!"

Donald Trump i Zohran Mamdani - 6 Foto: AFP

Donald Trump i Zohran Mamdani - 5 (Foto: AFP)

Fotografija je snimljena u četvrtak, kada se Mamdani sastao s Trumpom u Bijeloj kući kako bi razgovarali o projektu stanogradnje u New Yorku. Bio je to njihov drugi susret otkako je Mamdani izabran za gradonačelnika u studenome.

Tijekom sastanka Mamdani je predstavio plan vrijedan 21 milijardu dolara kojim bi se izgradilo 12.000 stambenih jedinica u Queensu. Riječ je o četvrti koju je ranije predstavljao u Skupštini savezne države New York, a ujedno i o mjestu u kojem je rođen predsjednik Trump.

Gradonačelnik je predsjedniku pritom poklonio i primjerak naslovnice lista New York Daily News iz 1975. godine s poznatim naslovom: "Ford to City: Drop Dead."

Uz to je priložio i simboličnu, izmišljenu naslovnicu istog lista na kojoj se nalazi Trumpovo lice i naslov: "Trump to City: Let's Build."

Donald Trump i Zohran Mamdani - 4 Foto: AFP

"Imao sam produktivan sastanak s predsjednikom Trumpom", napisao je Mamdani na društvenoj mreži X, uz fotografiju na kojoj stoji s predsjednikom koji drži naslovnice i široko se smiješi.

"Radujem se izgradnji dodatnih stambenih kapaciteta u New Yorku", dodao je.

Kasnije tijekom dana Mamdani je na X-u objavio da ga je predsjednik telefonom obavijestio kako će američka Imigracijska i carinska služba (ICE) pustiti na slobodu studenticu Sveučilišta Columbia Elminu Aghayevu, nakon što je gradonačelnik to pitanje otvorio tijekom njihova susreta u Bijeloj kući.

Iako su njihovi susreti protekli u relativno srdačnom tonu, to nije spriječilo Trumpa i Mamdanija da se međusobno javno kritiziraju.

Tijekom svog govora o stanju nacije prošlog utorka Trump je, netočno, demokratskog socijalista na čelu New Yorka nazvao "komunistom".

"Mislim da je zapravo dobar tip, često razgovaram s njim", rekao je predsjednik. "Loša politika, ali dobar tip."

S druge strane, Mamdani je oštro osudio početne američko-izraelske napade na Iran koji su se dogodili u subotu, nazvavši ih "katastrofalnom eskalacijom u ilegalnom ratu agresije".

Donald Trump i Zohran Mamdani - 2 Foto: AFP

Donald Trump i Zohran Mamdani - 1 Foto: AFP

"Bombardiranje gradova. Ubijanje civila. Otvaranje novog ratnog fronta", napisao je gradonačelnik na X-u.

"Amerikanci to ne žele. Ne žele još jedan rat u potrazi za promjenom režima. Žele olakšanje od krize troškova života. Žele mir", javlja The Hill.