HAK poslao važno upozorenje roditeljima: "Ovi modeli imaju ozbiljne sigurnosne probleme"

HAK je objavio važno upozorenje roditeljima koje se tiče sigurnosti autosjedalica.

Iako će rezultati testiranja dječjih sjedalica koje provode europski autoklubovi biti objavljeni krajem svibnja, iz HAK-a su odlučili ranije upozoriti roditelje na ozbiljne nedostatke nekih od njih jer su ih ocijenili zabrinjavajućima.

Glavni problem pokazalo je testiranje sjedalica u slučaju frontalnog sudara.

"U prvom slučaju, radi se o konstrukcijski istim autosjedalicama, koji se prodaju pod različitim imenima. Trgovci mogu prilagoditi ove sjedalice i kupiti ih u velikim količinama na internetskim trgovinama poput Alibabe. Odnosno, možete ih kupiti u većim količinama i na njih utisnuti naziv po izboru", upozorili su iz HAK-a.

Navode da se ovi modeli mogu pronaći na raznim online prodajnim portalima pod nazivima kao što su Kids Zone i-Size 360, Kidiz 360, Xomax 946i, Ding Aiden 360, Buf Boof Tweety Plus, Miophy i-Size 360 ili Lettas i-Size 360.

"Premda se ti proizvodi vizualno razlikuju, konstrukcijski su gotovo identični. Zapravo, te su sjedalice slične sjedalici Reecle 360 (ZA10 i-Size 40-104 cm), koja je još u jesenskom testu prošle godine imala ozbiljne nedostatke. Kod tih sjedalica školjka se može odvojiti od baze prilikom sudara", napominju.

Značajni nedostaci pronađeni su i kod autosjedalice Kinderkraft Mink Pro 2 za djecu od 40 do 87 cm. U testu frontalnog sudara nosiljka za bebe odvojila se od baze Base Mink FX2 Isofix i također je odletjela sa sjedala. Za tu se sjedalicu preporučuje korištenje bez Isofix baze te se savjetuje učvršćivanje sigurnosnim pojasovima kako bi bila sigurna za korištenje.

Što ako ste ih kupili?

Zahtjev za povrat ili zamjenu već kupljenih proizvoda ne može se provesti isključivo na temelju loših rezultata na testovima.

Potrošači, nažalost, mogu podnijeti takav zahtjev samo ako nisu ispunjeni zakonski zahtjevi, koji su mnogo blaži.

Lettas, proizvođač dječjih autosjedalica Kids Zone i-Size 360, Kidiz 360, Xomax 946i, Ding Aiden 360…, izjavio je da je od siječnja već implementirao nekoliko poboljšanja sjedalica kao odgovor na sigurnosne probleme. Kinderkraft je najavio besplatnu zamjenu modela Mink Pro 2 + Base Mink FX2. Kupci ih mogu kontaktirati na safety@kinderkraft.com.

Preporuka je prije kupnje sjedalice dobro pogledati rezultate testova. Kupujte provjereno sigurne proizvode i vežite djecu u sjedalicama.