Meteoalarm na snazi za većinu Hrvatske, evo što prijeti obali: Civilna zaštita izdala upozorenje

Kalendarski početak jeseni popratit će, čini se, i vremenske neprilike - barem što se tiče većeg dijela Hrvatske, za koji je u srijedu upaljen narančasti meteoalarm.
POMAK U ISTRAZI
Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene
raspad u 5 dana
Zastrašujući scenarij prijeti Europi: Počinje nestankom struje, banke prestaju s radom, kaos se širi...
Izmjena zakona
Hrvatska uvodi novo kazneno djelo
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je najavio promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme, uz kišu s pljuskovima i grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, koja bi se se prema kraju dana mogla spustiti i na sjever Dalmacije.
Meteoalarm
Foto:
DHMZ
Gospićka, Riječka i Splitska regija pod žutim su meteoalarmom zbog grmljavinskog nevremena, a Sjeverna Dalmacija zbog vjetra. No, to je samo uvod za sutrašnje pogoršanje vremena.
Prema prognozi DHMZ-a, očekuje se promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji.
Prognoza - 24.9.
Foto:
DHMZ/Screenshot
Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni.
Meteoalaram - 24.9.
Foto:
DHMZ/Screenshot
Za gospićku i kninsku regiju na snazi je narančasti meteoalarm zbog oborina i žuti zbog grmljavinskih nevremena. Dubrovačka regija pod narančastim je upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, a karlovačka pod žutim zbog oborina. Za cijelu obalnu Hrvatsku na snazi je žuti meteoalarm zbog udara vjetra.
Upozorenje je poslalo i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.
- Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite. Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava. Posebice apeliramo na građane koji žive na bujicama sklonim područjima da pravovremeno poduzmu mjere zaštite svoje imovine. U slučaju opasnosti nazovite 112 - poručili su.
Više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku dana i tjedna pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.