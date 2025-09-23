Meteoalarm na snazi za većinu Hrvatske, evo što prijeti obali: Civilna zaštita izdala upozorenje

Kalendarski početak jeseni popratit će, čini se, i vremenske neprilike - barem što se tiče većeg dijela Hrvatske, za koji je u srijedu upaljen narančasti meteoalarm.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je najavio promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno vrijeme, uz kišu s pljuskovima i grmljavinom na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, koja bi se se prema kraju dana mogla spustiti i na sjever Dalmacije.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Gospićka, Riječka i Splitska regija pod žutim su meteoalarmom zbog grmljavinskog nevremena, a Sjeverna Dalmacija zbog vjetra. No, to je samo uvod za sutrašnje pogoršanje vremena.

Prema prognozi DHMZ-a, očekuje se promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji.

Prognoza - 24.9. Foto: DHMZ/Screenshot

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni.

Meteoalaram - 24.9. Foto: DHMZ/Screenshot

Za gospićku i kninsku regiju na snazi je narančasti meteoalarm zbog oborina i žuti zbog grmljavinskih nevremena. Dubrovačka regija pod narančastim je upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, a karlovačka pod žutim zbog oborina. Za cijelu obalnu Hrvatsku na snazi je žuti meteoalarm zbog udara vjetra.

Upozorenje je poslalo i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a.

- Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite. Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava. Posebice apeliramo na građane koji žive na bujicama sklonim područjima da pravovremeno poduzmu mjere zaštite svoje imovine. U slučaju opasnosti nazovite 112 - poručili su.

Više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku dana i tjedna pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.