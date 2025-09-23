Izdano upozorenje za četiri regije u Hrvatskoj: Vrijeme bi moglo biti opasno

U većini krajeva promjenjivo, na zapadu unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremena kiša uglavnom u središnjim predjelima, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za utorak.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj bit će izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U istočnoj Hrvatskoj te na jugu sunčanije i suho.

Gospićka, Riječka i Splitska regija pod žutim su meteoalarmom zbog grmljavinskog nevremena, a Sjeverna Dalmacija zbog vjetra.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, poslijepodne na sjevernom dijelu prolazno bura.

Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26, na istoku i u Dalmaciji od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Pogedajte jutrošnje temperature u hrvatskim gradovima:

Temperature u Hrvatskoj 23. 9. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

