Grad vraća dio paušala, ali samo dijelu građana: Tko dobiva, a tko ostaje praznih ruku?

U Zagrebu kako kaže stranka, a kod kuće kako žele građani. Tako prvi čovjek Novalje i HDZ-ov saborski zastupnik Ivan Dabo opravdava svoj novi potez.

Naime, iznajmljivačima u Novalji subvencionirat će se plaćanje paušalnog poreza, ali ne svima. Samo onima, koji slučajno ili ne uoči lokalnih izbora, imaju adresu u Novalji.

U Novalji, mjestu s čak 20.000 ležajeva u privatnom smještaju, iznajmljivači povećanje paušalnog poreza na krevete osjetiti neće.

On, naime, ostaje isti jer s 45 eura refundirat će ga Grad.

"Umjesto 100, platit će kao i do sada 55 eura po ležaju", rekao je Dabo. Iz proračuna na to odlazi 450.000 eura.

"Ja imam četiri apartmana, već 30 godina i ako ostane kao do sada, onda je to de facto, dobro, e", rekao je vlasnik apartmana u Novalji Zdenko.

No, ova priča odnosi se samo na one koji u Novalji imaju prijavljeno mjesto stanovanja, a to je oko 10.000 ležajeva.

"Ako bi to bilo nešto dugotrajno, onda bi se isplatilo. Možda bih prebacila osobnu, ali zasad sam odlučio ne", rekao je vlasnik apartmana iz Karlovca Branko.

Mjera će trajati, kaže gradonačelnik, najmanje dvije godine, a slučajno ili ne, ovaj potez stigao je uoči lokalnih izbora.

Na pitanje subvencionira li 45 eura po ležaju samo onima koji imaju prebivalište, Dabo se složio: "Tako je, točno. Pa čujte, to je tih 45 posto povrata, za ove druge koji su rentijeri oni imaju drugačiji status."

Dodaje da on zna kako njegovi sugrađani dišu, a kad već, kaže, nije mogao u Zagrebu, kao HDZ-ov saborski zastupnik biti kontra novog Zakona koji donosi i nove namete, kod kuće može.



"Mi možemo imati različita mišljenja, ali sigurno da podržavamo središnju državnu vlast, orijentaciju, politike koje zastupamo, a onda na lokalnoj razini imamo mogućnost ispravka, ili poboljšanja ili kreiranja u granicama vlastitih mogućnosti", rekao je gradonačelnik Novalje.

Uvjeren je, kaže, da se nije u Zagrebu razgovaralo na dugo i na široko o novim nametima, on bi bio i veći od sadašnjih minimalnih 100 eura godišnje po krevetu.

Novalja nije usamljena u ovoj priči. HDZ-ova gradonačelnica s Malog Lošinja također iznajmljivačima u potpunosti refundira povećanje paušala po krevetu, i on ostaje 55 eura. Kao i u Karlobagu gdje je također na vlasti HDZ. Po novome paušalni porez ondje iznosi 70 eura, ali ga grad subvencionira s 25 eura.

I dok su HDZ-ovci uvjereni da je ovo briga za građane, prvi čovjek SDP-a s Paga im odgovara: "Ne vjerujte HDZ-ovcima, glasajte za SDP, hvala", poručio je Siniša Hajdaš Dončić.

Kome građani više vjeruju, pokazat će skorašnji lokalni izbori.