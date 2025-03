U istom smjeru uoči lokalnih izbora gledaju SDP i Možemo!. Nakon niza gradova, predstavili su i koaliciju u Velikoj Gorici.

"Ono što nam je cilj u ovoj županiji je gradove poput Velike Gorice, ali i druga mjesta, učiniti gradovima visoke kvalitete života", poručila je Sandra Benčić, koordinatorica platforme Možemo!. "Promjene kreću iz lokalne razine, kreću i s regionalne razine, kreću i s općina", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.



No istodobno, nezadovoljstvo raste u gradu Zagrebu. Branka Kolarića su predstavili, a onda ipak odustali. SDP će podržati Tomislava Tomaševića.

SDP i Možemo - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Imali smo vrlo kratke, ali intenzivne pregovore, zaključili smo da smo zajedno jači. Prema svemu pobjeđujemo u gradu Zagrebu, ali želimo i rasturiti. Ajmo reći da je to na obostrano zadovoljstvo", poručio je Tomašević.



Ali ovisi koga se pita. Renatu Peteku malo je nedostajalo da postane šef upravo zagrebačke organizacije SDP-a. "Svi smo očekivali da radimo na osnaživanju naše organizacije, a ne da se oslanjamo na Tomaševića i na njegove. Mi ipak nismo ista stranka. Bila je vrlo dobra suradnja dosada. Mogla je biti i bolja da oni istinski poštuju partnere", rekao je.

SDP i Možemo - 1 Foto: DNEVNIK.hr



I dok je negodovanje u zagrebačkom SDP-u relativno ispod glasa, u riječkom plamti otvoreni sukob. Marko Filipović, kojeg SDP nije podržao u borbi za drugi mandat, nakon oduzimanja ovlasti svojoj zamjenici - koja juriša na njegovo mjesto, nastali su novi sukobi. Smijenio je Vojka Obersnela sa svih funkcija, kaže, zbog njegovih izjava.

"Ako netko misli graditi kampanju tako da daje izjave da će promišljati o svim odlukama koje su donešene u proteklom razdoblju, onda to ne može naići na moju potporu. Ja sam rekao i na stranačkim tijelima, taj film zajedno gledati nećemo", rekao je Filipović.



Obersnel koji je s Filipovićem surađivao 20 godina, o svemu je doznao iz medija. "Mislim da je način na koji je razvlastio najprije Krpana, a nakon toga i mene, jednostavno neljudski, nepolitički, rekao bih čak i kukavički".



No da uživa veliku podršku građana, uvjerava Filipović. "Sreo sam sugrađane koji me nagovaraju da razmislim o kandidaturi za idući mandat. Razmišljam u svim smjerovima".

Bez obzira na sukobe, zahvaljujući rejtingu kakvav dugo nisu imali - SDP na lokalnim izborima očekuje itekako dobre rezultate.

