Najviša točka grada Pule – Kaštel, odnedavno ima nove stanovnike i to obitelj lisica. Posljednjih mjeseci šetaju uskim centrom grada, posjećuju koncerte i galerije.

"Treba ih pustit na miru, jer mi smo ušli u njihov prostor, ne one u naš. I ako one nama vjeruju, pa to je super stvar", rekao je Davor iz Pule.

Što ih je dovelo tako blizu ljudi, teško je točno reći, pretpostavlja se da je potraga za hranom ili bijeg od sve većeg broja čagljeva u okolici Pule.

Lisica Foto: DNEVNIK.hr

Više o ovom neobičnom suživotu ljudi i životina pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.