Potres u SDP-u! Raspuštene organizacije u četiri najveća grada

Predsjedništvo SDP-a je nakon trosatne rasprave u četvrtak donijelo odluku o raspuštanju četiri stranačke organizacije u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu koje su najviše podbacile na lokalnim izborima.

Sve organizacije dobile su povjerenike, ali ne iz svojih sredina, pa će tako Marko Krička iz Siska koji je glavni tajnik SDP-a biti povjerenik u Rijeci, politički tajnik SDP-a Saša Đujić koji dolazi iz Primorsko-goranske županije biti će povjerenik za Zagreb, stranka je za Split odredila Mišela Jakšića, gradonačelnika Koprivnice, dok će povjerenik u Osijeku biti Ranko Ostojić.

Te su odluke dio šireg unutarstranačkog restrukturiranja i, kako kažu u SDP-a, dio priprema za parlamentarne izbore.

Osim toga, pokrenut je i stegovni postupak protiv načelnika Petrijanca Željka Posavca zbog navodne opstrukcije kampanje za izbor varaždinskog župana.

Oglasio se Hajdaš Dončić

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u četvrtak, nakon sjednice stranačkog predsjedništva, da raspuštanjem četiri stranačke organizacije u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu, stranka kreće u restrukturiranje.

U izjavi za novinare nakon sjednice, a pojašnjavajući drastične poteze, Hajdaš Dončić je kazao da se ne raspuštaju organizacije, nego se restrukturiraju i pripremaju za unutarstranačke procese te za naredne parlamentarne izbore.

"Podvukli smo crtu i krenuli u proces restrukturiranja stranke. Krenuli smo u četiri velika grada i paralelno ćemo tijekom ljeta krenuti u proces restrukturiranja i pripreme županijskih organizacija i još 25 do 30 gradova", kazao je te dodao da je Predsjedništvo te odluke donijelo na njegov prijedlog.

"Riječ je o ljudima visokopozicioniranim u stranci s velikim iskustvom i sigurni smo da će dobro odraditi posao restrukturiranja u svrhu priprema za iduće parlamentarne izbore", dodao je.

Predsjednik SDP-a je izrazio zadovoljstvo rezultatima na lokalnim izborima, no dodao je da su, slušajući ljude, dobili određene poruke, te da je zato sjednica Predsjedništva, prva nakon izbora, bila vrlo otvorena, dinamična i prijateljska.

"Razgovarali smo otvoreno o svemu pa i o Sisku i drugim gradovima i situacija će bit detaljno analizirana. Nigdje ne idemo ognjem i mačem, nego u dogovoru s lokalnim organizacijama učiniti SDP boljim", dodao je.

Hajdaš Dončić naglasio je da su "naučili na vlastitim greškama", ali da, isto tako, u njima ostaje žar i elan, volja i želja da pokažu da su alternativa HDZ-u i borci za pravednu i ravnopravnu Hrvatsku, svih građana i svih ljudi, a ne za onu u kojoj za napredovanje potrebna stranačka iskaznica.

"To je naša ponuda građanima i nastavit ćemo djelovati s terena i iz Sabora, aktivni kao i do sada u novim politikama koje se tiču poljoprivrede, vojnog roka, energetske neovisnosti, borbi protiv inflacije, za umirovljenike. To je SDP i Hrvatska u kojoj, vjerujem građani žele živjeti", istaknuo je Hajdaš Dončić.

Izrazio je zadovoljstvo brojem općinskih, gradskih i županijskih vijećnika ostvarenih na lokalnim izborima te rezultatom u Gradu Zagrebu, kao i time da je SDP po prvi puta neposredno dobio gradonačelnika Pule i jednu županiju više, a ostvaren je i puno bolji rezultat u Međimurskoj županiji u kojoj SDP ima zamjenika župana i zamjenicu gradonačelnika.

Dodao je da su ostvarene su pobjede u nekim sredinama, iako nemaju medijski odjek, a koje su njemu drage zbog ljudi koji su izašli iz zone komfora i javnog sektora u kojima HDZ ima svoju vertikalu, a to su Orahovica, Delnice, Fužine, Hum na Sutli, Novi Golubovec. U njima su pobijedili ljudi koji mogu biti SDP-ove perjanice u budućem razdoblju, ustvrdio je.