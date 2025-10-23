Uklanja se mauzolej četničkom vojvodi, Penava: "SDSS i njihovi sateliti su protiv toga, a 'veliki Hrvati' manipuliraju"

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izvijestio je u četvrtak da se nakon 34 godine uklanja mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, a nakon što je upravo njegova stranka, sukladno izmjenama Zakona o grobljima, podnijela zahtjev za uklanjanjem.

"Izmjenama Zakona o grobljima rekli smo da ćemo ukloniti sve četničke spomenike, odnosno spomenike koji veličaju agresiju na RH s cjelokupnog područja RH, gdje je najmonumentalniji, najiritantniji upravo četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, to smo obećali biračima i DP će ostati upamćen upravo po ovoj akciji", kazao je Penava u Hrvatskom saboru.

Do odluke o uklanjanju mauzoleja Šoškočaninu došlo je sukladno Zakonu, a temeljem rješenja službe za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije, a koje je postupilo temeljem mišljenja Povjerenstva za davanje stručnog mišljenja na usklađenost izgleda grobnog mjesta ili spomen obilježja, pojasnio je Penava pravni slijed koji je doveo do početka radova na uklanjanju mauzoleja.

Kako je istaknuo državni tajnik u Ministarstvu branitelja Dario Tišov, upravo je DP nakon donošenja Zakona o grobljima podnio županijskom uredu prijavu za uklanjanje spomenika.

"Krajem rujna je nadležno tijelo izdalo rješenje i uklanjanje je započelo. Ukoliko dođe do žalbe, napominjem da ona ne odgađa rješenje", dodao je.

"Domovinski pokret je nositelj cjelokupnog ovog programa, zajedno s partnerima u Vladi i u konačnici će krajnji ishod biti da se konačno nakon 34 godine uklanja sporni mauzolej koji je stajao na manje od 2 kilometra zračne linije od biste Blage Zadre na Trpinjskoj cesti. Svojim radom i ulaskom u koaliciju s HDZ-om jedini smo koji smo mogli i koji smo doveli do rušenja mauzoleja. Ni u jednoj drugoj priči to nije bilo moguće", istaknuo je Penava.

"Doveli smo Hrvatsku do cilja da četničkih spomenika i mauzoleja četničkim vojvodama na tlu RH više nema", dodao je.

Osvrnuo se Penava i na tvrdnje da se mauzolej obnavlja, a ne uklanja naglasivši kako se radi o manipulaciji u režiji Marija Radića, donedavnog mu stranačkog partnera.

"Dok mi cijelo vrijeme ovo radimo, jasno nam je da su SDSS i svi sateliti koji ih prate bili protiv toga, a zanimljivo je da 'veliki Hrvati', akteri poput portala s Batajnice pokušavaju manipulirati u režiji podoficira JNA s Batajnice Marija Radića.

Mlinarić: Nadam se da će spomenik biti uklonjen do 18. studenog

Stipo Mlinarić je naglasio kako DP u Vladu nije ušao da bi statirali nego da bi neke stvari mijenjali, a jedna od njih je upravo uklanjanje četničkih spomenika. Podsjetio je na masakr nad 12 hrvatskih policajaca 2. svibnja 1991. godine koji je počinio Vukašin Šoškočanin s mještanima Borova Sela i dovezenim četnicima iz Srbije.

"Dok sam ja bio s Blagom Zadrom tog 2. svibnja, Radić je bio na Batajnici i nosio zvijezdu petokraku na svojoj šapki i sad ispod te šapke JNA pojedini likovi pokušavaju trovati sve što je dobro napravljeno i što DP dobro radi. 'Trolaju' da Vlada daje novac da se taj mauzolej obnovi, što je notorna laž", poručio je.

Nada se, kazao je, da će spomenik biti uklonjen do 18. studenog, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja žrtvu Vukovara i Škabrnje.

"I da će ljudi koji dolaze u kolonu sjećanja prvi put nakon 1997. godine, doći u Vukovar gdje neće biti mauzoleja četničkom vojvodi, koji se sam hvalio na RTS-u da je osobno ubio šest hrvatskih policajaca i da će ih ubiti još 666. Sve je to iritiralo hrvatske branitelje i svakog poštenog Hrvata, svi su to pričali 25 godina od mirne reintegracije, ali nitko nije to i napravio", ustvrdio je.

Osim zahtjeva za rušenjem ovog spomenika, DP je podnio zahtjeve za uklanjanje u sve četiri županije gdje postoje takvi spomenici, kazao je. Kritizirao je novog gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka (Hrvatski suverenisti) što nije otišao "kao gradonačelnik grada heroja, zbog onih heroja koji su poginuli i za one branitelje koji su živi, predati ispred Grada Vukovara zahtjev da se ukloni taj i svi drugi spomenici u Vukovarsko-srijemskoj županiji".

"Toliko o velikim Hrvatima koji se predstavljaju da su kvazi-desnica", poručio je.