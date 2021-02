Ugostitelji s nestrpljenjem iščekuju popuštanje mjera. O tome kakvi su rezultati nakon prvog tjedna prodaje kave za van, reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s Zdravkom Karnom, potpredsjednikom Nacionalne udruge ugostitelja.

''Imamo podatak da je trećina objekata otvorena, nažalost bez većeg financijskog učinka'', kazao je Zdravko Karna i dodao kako je dopuštanjem rada samo u varijanti "to go'' samo ispravljena nepravda učinjena u vrijeme kada su mogli raditi samo restorani.

Ovi ugostiteljski objekti koji su otvoreni sada imaju samo pet posto prometa u odnosu na isto razdoblje lani. Karna ističe kako ga to zapravo i ne čudi jer se kave mogu popiti i u ''pekarama i kioscima za manju cijenu''. Istaknuo je kako neće biti većeg učinka dok se ne otvore terase i unutarnji dio kafića.

Na pitanje zašto su onda htjeli opciju kave za van, Karna kaže kako žele da se odredi ''što se može raditi, a ne tko može raditi'' te da u budućnosti mjere budu horizontalne za sve ugostiteljske objekte.

Prema podacima koje je iznio, najviše se prodaje kava, čak 90 posto. ''Ljudima je već dosta. Mjesecima su kod kuće. Žele biti korisni, to im je u prirodi'', istaknuo je Karna o tome kako su ugostitelji doživjeli ovo otvaranje.



Od 1. ožujka očekuje otvaranje terasa, ali svjestan je da će i ovu cijelu godinu raditi uz ograničenja. ''Vlada mora pomoći tvrtkama i dalje ostanu na nogama'', napomenuo je Karna. Kaže kako je 42 posto objekta trenutno u blokadi, a 1100 objekata je potpuno zatvoreno. Istaknuo je i kako se mora misliti i na povezane djelatnosti, dobavljače i OPG-ovce. Zajedno s ugostiteljstvom, govorimo o 320 tisuća radnih mjesta. "Vlada će sigurno naći neki model da se ta radna mjesta spase."

''Ugostitelji jako strahuju od ukidanja mjera pomoći'', istaknuo je Karna. Druge europske države imaju pakete pomoći za ugostitelje. ''Mi smo u sredini, što je zapravo pohvalno s obzirom na hrvatske fiskalne kapacitete. Međutim, zadnji smo po stopi PDV-a na ugostiteljske usluge koja je kod nas duplo veća nego u drugim zemljama, a to je bila mjera stranih vlada za dugoročni oporavak ugostiteljstva pa to očekujem i od naše'', rekao je Karna.

Trenutno su u razgovorima s Vladom o tome i ističu da je to jedini dugoročni izlaz iz krize. "Očekujemo da se to donese do kraja godine, i to pričamo samo za četiri artikla: kavu, sokove, pivo i vino."

