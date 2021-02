Operacija rušenja dva mega dimnjaka u Zagrebu uspješno je izvedena. Prizori kao na filmu cijelo jutro i onda veliko finale - deseci kilograma eksploziva kirurški precizno srušili su grdosije od cigle.

Mica Lasić nije bila uzbuđena oko rušenja, sa nije ju ni bilo strah. Kad je provedena detonacija, nije ni trepnula.

Drugi građani koji su gledali detonaciju kažu kako im je bilo uzbudljivo i jedino što im je bilo neobično je da se nije čulo kad je dimnjak pao na drugu stranu, ali da su to su "valjda neki inženjerski trikovi".

Drugi su očekivali više dinamike, ali im je također bilo super. ''Kiruški precizno, kao na filmu. Onako kako treba biti'', kazali su građani.

S oko 35 kilograma eksploziva u deset sekundi oboreni su golemi dimnjaci ciglane točno onako kako su to brojni stručnjaci na projektu planirali. ''Eksploziv je postavljan od šest do osam metara. To je zato što nismo u donji dio upće mogli prići, baš zbog toga što je bilo opasno s obzirom na ove vrhove da se ne bi kakva cigla odlomila i pala ljudima koji su to radili na glavu'', pojasnio je Mario Dobrilović s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Dimnjaci su se tako precizno srušili da je glavna zgrada ciglane između njih ostala neoštećena osim na dijelu gdje su bili dimnjaci. Nakon rušenja brojni vatrogasci šmrkovima su se pobrinuli da se nastali oblak prašine što prije slegne.

Nisu svi stanari najbliže zgrade do ciglane bili čeličnih živaca kao gospođa Mica i uvjereni u sigurnost operacije. ''A čujte, zato bježim'', rekla je Ana Francis koja je otišla zetu u Prilaz baruna Filipovića.

O veličini operacije svjedoči i podatak da će se gomile građevinskog otpada odvoziti oko tjedan dana.

