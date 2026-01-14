Udruga Sjena oštro reagirala na Plenkovićevu izjavu: "Ovo je duboko neodgovorno"

Udruga Sjena reagirala je u utorak na izjavu premijera Andreja Plenkovića nakon kritika na račun iznosa socijalnih naknada.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Izjava predsjednika Vlade u kojoj udruge i roditelje djece s teškoćama u razvoju naziva "zlonamjernima" predstavlja neprihvatljiv pokušaj diskreditacije onih koji godinama upozoravaju na stvarno stanje u sustavu socijalne skrbi.

Jasno i nedvosmisleno ističemo da nikada nismo tvrdili kako socijalne naknade rastu 5 eura. Ono što smo govorili, i što govorimo i dalje, jest da se povećava osnovica za izračun naknada za 5 eura, što u praksi za većinu korisnika znači simbolično povećanje koje ne prati rast troškova života, inflaciju niti stvarne potrebe obitelji. To nije zlonamjernost, to je činjenica.

Zlonamjerno je obmanjivati javnost prikazujući minimalno administrativno povećanje kao ozbiljan iskorak. Zlonamjerno je roditeljima njegovateljima, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima poručivati da trebaju biti zahvalni, dok istovremeno svakodnevno nose teret sustava koji ih iscrpljuje, ponižava i gura na rub izdržljivosti.

Ako je ukazivanje na realne iznose koje ljudi na kraju mjeseca vide u svojim novčanicima 'zlonamjerno', onda problem nije u onima koji govore, nego u potpunom nerazumijevanju stvarnog života osoba o čijim se pravima odlučuje iz ureda.

Ovdje se ne radi o postocima, tablicama i osnovicama, nego o ljudima koji 24 sata dnevno skrbe o svojoj djeci ili članovima obitelji, o roditeljima koji ne mogu raditi, ne mogu se razboljeti i nemaju pravo na predah, te o osobama s invaliditetom čiji je život sveden na uvjete, pravilnike i administrativne okvire.

Nazivati takve ljude zlonamjernima nije samo politički nekorektno, nego duboko neodgovorno", zaključili su iz udruge Sjena.