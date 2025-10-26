Predivan gest udruge: Djeci koja dolaze na liječenje osigurali besplatan smještaj

Visoke su cijene smještaja, pogotovo onima u potrebi - kad bolesna djeca trebaju na pretrage u dalekom gradu. Ali onda tu uskoče ljudi velikog srca. Zahvaljujući udruzi Ruah, obitelji koje s bolesnom djecom dolaze u Zagreb - na kontrole, pretrage ili rehabilitaciju sad imaju besplatan smještaj u kući Svetog Josipa. Tri godine volonteri su, prodajom rukotvorina, skupljali euro po euro. I skupili dovoljno za kuću.

"Jedanput do dvaput godišnje se dogodi da moramo duži period ostati u Zagrebu, više dana, i u biti tada moramo tražiti nekakav smještaj. Uvijek smo negdje tražili smještaj i plaćali stanove na par dana, teško je i pronaći nešto da je prilagođeno osobama s invaliditetom, a isto tako da je i prihvatljivo nama", ispričala je Renata Žukina.

Velikim humanitarnim koncertom udruga je sinoć proslavila deseti rođendan. Korisnicima ova pomoć puno znači.

"Udruga je meni doista druga obitelj, jer u toj udruzi sam doživjela osmjeh, radost, prihvaćenost, zagrljaj, kad zatrebaš razgovor, pomoć, sve u njoj, sve", rekla je Marica Fabekovec.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Karle Trstenjak.