Predivan gest udruge: Djeci koja dolaze na liječenje osigurali besplatan smještaj
Piše Karla Trstenjak/DNEVNIK.hr,
27. listopada 2025. @ 06:15
Volonteri zagrebačke udruge tri godine su prikupljali sredstva kako bi pomogli roditeljima koji dolaze zbog liječenja.
Visoke su cijene smještaja, pogotovo onima u potrebi - kad bolesna djeca trebaju na pretrage u dalekom gradu. Ali onda tu uskoče ljudi velikog srca. Zahvaljujući udruzi Ruah, obitelji koje s bolesnom djecom dolaze u Zagreb - na kontrole, pretrage ili rehabilitaciju sad imaju besplatan smještaj u kući Svetog Josipa. Tri godine volonteri su, prodajom rukotvorina, skupljali euro po euro. I skupili dovoljno za kuću.
"Jedanput do dvaput godišnje se dogodi da moramo duži period ostati u Zagrebu, više dana, i u biti tada moramo tražiti nekakav smještaj. Uvijek smo negdje tražili smještaj i plaćali stanove na par dana, teško je i pronaći nešto da je prilagođeno osobama s invaliditetom, a isto tako da je i prihvatljivo nama", ispričala je Renata Žukina.
Velikim humanitarnim koncertom udruga je sinoć proslavila deseti rođendan. Korisnicima ova pomoć puno znači.
"Udruga je meni doista druga obitelj, jer u toj udruzi sam doživjela osmjeh, radost, prihvaćenost, zagrljaj, kad zatrebaš razgovor, pomoć, sve u njoj, sve", rekla je Marica Fabekovec.
