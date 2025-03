Učiteljica Perica Vulić Vočanec se u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Anjom Perković osvrnula na štrajk prosvjetara koji je organiziran u srijedu.

"S obzirom da je do štrajka doveo nezadovoljstvo koje se gomilalo tijekom prošle godine, onda svakako najava da on neće biti plaćen nije nešto što bi nas moglo poljuljati. Rekla bih čak da je to na neke članove i nečlanove imalo upravo suprotan efekt od onog koji su vladajući željeli postići", istaknula je.

Učenicima i njihovim roditeljima je zahvalila na podršci.

"Štrajk nikada ne može proći bez komplikacija, ali ravnatelji su poručili da će sva djeca koja dođu u školu biti zbrinuta i tako je i napravljeno. Ovim putem bih se htjela zahvaliti svim roditeljima koji su nas podržali i svoj djeci koja su podržala svoje profesore. Poručila bih im da se ne boje podržati učitelje i profesore jer radimo sve što je u našoj moći za dobrobit djece", rekla je Vulić Vočanec.

Poslala je poruku ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu.

"S obzirom da je on naš ministar, a danas je prigodno blagdan svetog Josipa i Dan očeva, ja nekako zamišljam da bi mogao imati očinskiji pristup zaposlenima u njegovu resoru. Mogao bi biti veća spona između nas i Vlade, da se proba založiti za naš bolji položaj u društvu, umjesto prijetnji", zaključila je.

Cijeli razgovor s Vulić Vočanec možete pogledati u videu ispod.

