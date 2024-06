FOTO Urušio se dio krova u Zaprešiću, temperatura bila 1600 stupnjeva: "Osjetljivi i alergičari neka nose maske"

Kvaliteta zraka u Zaprešiću je dobra, pa ljudi više ne moraju zatvarati prozore, osim alergičara i osjetljivih kojima se savjetuje da nose maske vani, izvijestile su službe.

"Uzrok požara ne znamo, zahvaljujući našim žurnim službama, prije svega javnoj vatrogasnoj postrojbi, DVD-ovima grada, a i pomoći vatrogasca iz okolice, tijekom noći smo ugasili požar, on je sveden na možda 10 posto aktivnosti i time je bitno manja emisija štetnih plinova u atmosferu", kazao je na konferenciji za novinare u četvrtak zamjenik gradonačelnika Zaprešića Alan Labus.

Istaknuo je da je studija kvalitete zraka koju su naručili i čije su rezultate dobili tijekom noći i ranih jutarnjih sati pokazala da je kvaliteta zraka mjerena na tri lokacije: u urbanom dijelu grada Zaprešića uz osnovne škole i u urbanom dijelu grada koji se zove Kalamir i najbliži je požarištu - "dobra, odlična".

"Time je omogućeno da sve ustanove u Zaprešiću rade, sve osnovne škole, normalno se ljudi mogu kretati i ona preliminarna informacija da bi bilo oportuno zatvoriti prozore tijekom jutarnjih sati više ne vrijedi", naglasio je.

Barun: Intervencija nije privedena kraju, vjetar to malo otežava

Željko Barun, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, naveo je da je trenutačno na požarištu 12 vatrogasnih vozila i 40 vatrogasaca.

"Ne mogu reći da je intervencija privedena kraju, da je gotova, a i vjetar nam malo to otežava. Drugo što nam otežava jest sam objekt koji prijeti urušavanjem u jednom dijelu, pa ne možemo dovoditi ljudske živote u opasnost", naglasio je.

Urušio se dio zgrade krovišta gdje su bile najveće izgarane topline, znači gdje je najveća toplinska masa. Na početku je izmjerena temperatura bila 1600 stupnjeva, s udaljenosti od 50 metara", rekao je Barun.

Dodao je da ljudskih žrtava nije bilo te nitko od vatrogasaca, radnika ili građana nije zatražio liječničku pomoć da nije dobro od udisaja ili nečega.

S obzirom na to da se radi o požaru plastične mase, jako ga je, ističe, teško pogasiti te će to još trajati neko određeno vrijeme s obzirom na to da iziskuje određenu mehanizaciju koja bi to mogla odraditi.

Radi se o velikom prostoru od 8000 metara kvadratnih, što je veliki prostor popunjen plastikom.

Nakon što vatrogasci odrade posao, onda će, kazao je Barun, policija i ostale službe otkrivati uzrok požara.

Postoji, kaže, hidrantska mreža, oko samog objekta još nije spojena, ali u blizini ima dosta hidranata. Vatrogasci su morali dovoziti vozilima vodu, dodao je Barun.

Benčević: Kvaliteta vode prve kategorije

Načelnik stožera civilne zaštite Zaprešića Damir Benčević istaknuo je da što se tiče kvalitete vode za građanstvo ona je prve kategorije, sustav vodoopskrbe je zatvoren.

"Što se tiče toga, za građane nema nikakvog ograničenja niti problema u korištenju vode. Što se tiče zraka, na 50 metara odavde nema stranih čestica. Ovo izdimljavanje što se vidi zapravo je vodena para", poručio je.

No istaknuo je da bi bilo dobro da alergičari i oni osjetljiviji i dalje imaju zatvorene prozore, možda i da nose maske dok su vani.

Oglasio se CIOS

EKO-FLOR PLUS je članica CIOS grupacije, a iz te su tvrtke u četvrtak poslali priopćenje u kojem ističu kako je najvažnije da u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba te da ne postoje nikakve prijetnje za zdravlje ljudi.



Materijalna šteta je velika, kažu i dodaju da će se preciznije moći procijeniti nakon dovršetka očevida koji će ujedno i rasvijetliti točne uzroke, kao i okolnosti samoga događaja. No, uvjeravaju da unatoč znatnoj šteti neće dolaziti do prekida ili poremećaja u ispunjavanju preuzetih ugovornih obveza.

"Požar koji je u srijedu oko 19 sati izbio na lokaciji društva EKO-FLOR PLUS u Industrijskoj zoni Zaprešić gotovo je u potpunosti ugašen, a ono što je najvažnije - u njemu nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema izvješćima nadležnih službi te mjerenjima kakvoće zraka, vode i tla, koja se kontinuirano od jučer provode, u široj zoni događaja nije zabilježeno onečišćenje okoliša, a potvrđeno je i kako ne postoje bilo kakve prijetnje za zdravlje ljudi", istaknuli su.-



Dodali su da se ''otvoreni plamen, na što upućuju preliminarna izvješća, pojavio u plastičnom, odnosno ambalažnom otpadu koji se od komunalnih društava i građana prikuplja kroz javnu uslugu putem

modela tzv. žutih vrećica tj. spremnika za plastiku. Iz tog se sadržaja, zbog karakteristika i gorivosti samoga materijala, vrlo brzo proširio na ostatak proizvodne hale i u cijelosti je zahvatio novo, najsuvremenije postrojenje za automatsko sortiranje otpada. Objekt, oprema i strojevi u potpunosti su uništeni, a materijalna je šteta velika. Preciznije će se moći procijeniti nakon dovršetka očevida koji će ujedno i rasvijetliti točne uzroke, kao i okolnosti samoga događaja."



S obzirom na to da je društvo EKO-FLOR PLUS članica CIOS grupacije te da posluje i na drugim lokacijama, unatoč znatnoj šteti koju je požar prouzročio, neće dolaziti do prekida ili poremećaja u

ispunjavanju preuzetih ugovornih obvez, poručili su iz tvrtke.



Istaknuli su i da EKO-FLOR PLUS, kao i CIOS grupacija u cijelosti, zahvaljuje "svim pripadnicima javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, pripadnicima Civilne zaštite i drugih žurnih te operativnih službi na promptnoj i koordiniranoj akciji gašenja, kao i svim sugrađanima na pridržavanju uputa koje su, tijekom večeri i noći, izdavale mjerodavne institucije. Također, svim građanima koji su možebitno bili uznemireni ili zabrinuti zbog događaja, upućujemo

iskrenu ispriku, nastavljajući surađivati s nadležnim i stručnim tijelima."