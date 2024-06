Tuga i ponos u selu Joška Gvardiola: "Baš me utopilo, evo utopilo me"

Od euforije i slavlja do tuge i nevjerice u Novigradu. "Baš me utopilo, evo. Utopilo me jer smo trebali 4:1 pobijediti, a mi na kraju 2:2 odigramo. Baš mi je teško, evo nevjerojatno, baš mi je teško", kaže Paško.

Do 74. minute, bilo je teško svima, i nije se lako disalo, ali se vjerovalo da će drugo poluvrijeme donijeti preokret. Minute nadoknade ugasile su pobjedničku baklju. Oni nešto stariji i iskusniji, kažu - zna se tko je krivac i zašto iz utakmice nismo izašli kao pobjednici.

Utakmica se u Novigradu gledala u kafiću lokalnog stoljetnog nogometnog kluba, onoga u kojem je igrao i otac Joška Gvardiola za čiju igru i danas mnogi imaju samo riječi hvale i kažu da je Joško, koji je mnogim novim klincima uzor, naslijedio najbolje od njega.

Dok se gledalo utakmicu, njih su gledali kartonski Ivan Perišić i Joško Gvardiol. Bit će tu, kažu, i protiv Talijana. Valja prvo smiriti živce i vjerovati, kao što se i Tome nada: "Mi smo kao onaj stari motor, treba, treba, treba i onda kad krenemo, ne stajemo. Tako da ako sad krenemo, dobivamo do kraja sve, Europsko prvenstvo i to je to."

