Podravac (71) na internetu naručio tablete: "Nisam znao da je droga, od njih sam mogao raditi teške poslove u šumi"

Muškarac (71) iz Podravine kazneno će odgovarati jer je krajem prošle godine u dva navrata naručio amfetamine iz Velike Britanije. Droga mu je stigla poštom, ukupno 62 tablete u dva paketa, no carinski detektor droga otkrio ga je prilikom dolaska druge pošiljke, te je Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici protiv njega ovih dana podignulo optužnicu kojom ga tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, kao i da je imao namjeru tablete dalje preprodavati, piše ePodravina.

U svoju obranu, 71-godišnjak je policiji rekao kako nije znao da je riječ o drogi. Nadao se da će ga tablete izliječiti od depresije i ADHD-a.

"Sve to uzeo sam za sebe i imao namjeru trošiti do proljeća kada počnu šumski radovi jer nisam suvisao i ne mogu se fokusirati ni na kakav posao. Lijen sam i stalno depresivan te sam mislio da će mi to pomoći. Bile su sitne, bijele boje, okrugle, originalno zapakirane tablete u foliju kao što se pakiraju tablete, te sam uzimao po četvrtinu svaki ili svaki drugi dan, ovisno o tome kako sam se osjećao", rekao je.

Policiji je objasnio da je drogu naručivao preko mobitela te da misli da ju je pronašao na YouTubeu. Poslao je poruku, narudžbu i oni su mu poslali na kućnu adresu uplatnicu, koju je platio te im vratio fotografiju uplatnice. Dobio je odgovor: "Bit će poslano".

Muškarac je dodao i da ne zna je li to amfetamin, već je samo pročitao da se radi o lijeku za ADHD. Opisao je i kako je zahvaljujući tabletama imao elana, bio koncentriran, mogao raditi bez problema, a teške poslove u šumi mogao je raditi i po osam sati. Tablete je prvi put platio 20 eura, a sada za jedan paketić 25 eura i za jedan 27 eura.