Nakon većih računa za vodu i odvoz otpada, novo poskupljenje u gradu na obali! "Nekima je i jedan euro previše..."

Nakon većih računa za odvoz smeća i vode, Zadranima je sad poskupjelo i održavanje groblja.

Dok je jednima poskupljenje očekivani potez, drugima novi udar na novčanike nije dobro sjeo.

Nova cijena održavanja različita je na svakom groblju. Tako se na gradskom godišnje plaća za četiri do sedam eura više – ovisno o grobnici.

Na Belafuži računi su veći za 12 eura. Na grobljima u Kožinu, Crnom te na Ploči skuplje je za osam eura. Brojke su ovo bez PDV-a.

Svi oni koji su upisani u grobni registar račun moraju platiti! Iz gradske tvrtke Nasadi Zadar kažu da su se cijene održavanja morale korigirati i pratiti rashode.

"Svako poskupljenje ljudima sigurno nije pravo, ali evo iskreno mislim da naši građani mogu biti zadovoljni uslugom tvrtke Nasadi i po tom pitanju stvarno imamo pozitivnih mišljenja naših građana", poručuje direktor Nasada Josip Krnčević.

Cijena pogreba, pretinaca za urne i ostalih usluga zasad je ista. A prihodi od većih računa trošit će se kao i inače na redovno održavanje gradskih groblja, odvoz otpada, plaćanje vodovodne usluge i u plaće koje su prošle godine povećane, objašnjava Krnčević.

Veća cijena nekima će možda lakše pasti jer račun se plaća u dva obroka.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Krznarića: