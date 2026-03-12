Nastavak istrage femicida kod Gospića: 47-godišnjaku određen istražni zatvor, istražuju se propusti u liječenju

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio istražni zatvor 47-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo majke i bake na području Gospića, izvijestilo je karlovačko Županijsko državno odvjetništvo.

Istražni zatvor predložen je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te radi neometanog vođenja postupka s obzirom na težinu kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, navodi se u priopćenju. Državno odvjetništvo sumnjiči 47-godišnjaka da je 10. ožujka oko 5 sati u dvorištu obiteljske kuće na području Gospića hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju ženu, a potom u kući i 98-godišnju ženu, koje su od zadobivenih ozljeda preminule na mjestu događaja.

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je kaznena djela počinio na štetu bliskih i ranjivih osoba, odnosno da je riječ o težem obliku kaznenog djela poznatog kao femicid. Osumnjičeni je uhićen nakon što su u dvorištu obiteljske kuće pronađena tijela dviju žena. Jedno od tijela nalazilo se u praznoj septičkoj jami iz koje su ga izvukli vatrogasci.

Po pisanju medija osumnjičeni je Robert M. koji je u srijedu oko 8,20 sati napao četiri interventna policajca tijekom transporta iz pritvorske jedinice. No, policajci su ga uspjeli savladati i sigurno dovesti u Karlovac, gdje je smješten na odjel psihijatrije Opće bolnice. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je u utorak da je osumnjičeni počinitelj osoba s duševnim smetnjama prema kojoj je na zahtjev zdravstvenog osoblja, prilikom smještanja u psihijatrijsku ustanovu, policija ranije postupala u nekoliko navrata.

Ministarstvo zdravstva ne raspolaže informacijama da je bilo ikakvih propusta u liječenju 47-godišnjaka s duševnim smetnjama, osumnjičenog za dvostruko ubojstvo na području Gospića, izjavila je u četvrtak ministrica Irena Hrstić dodavši da je istraga još u tijeku.

"Ministarstvo zdravstva u ovom trenutku nije informirano o potencijalnim propustima u radu zdravstvenih ustanova", odgovorila je Hrstić upitana za moguće propuste u zdravstvenom sustavu vezano uz liječenje muškarca osumnjičenog za dvostruko ubojstvo 10. ožujka.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je proteklih dana da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je i ranije bila poznata policiji, a dio medija objavio je da je bolovao od bipolarnog afektivnog poremećaja i da se liječio u Klinici za psihijatriju Vrapče.

"Kako je rečeno do sada u medijskom prostoru, cijeli je slučaj na nadležnim tijelima, u istragama tako da što bude potrebno i neophodno ispred zdravstvenih ustanova, odnosno Ministarstva zdravstva, mi ćemo surađivati. Eventualno ako bude potrebno i za procjenu propusta u liječenju", izjavila je Hrstić na predstavljanju pravilnika o specijalističkom usavršavanju.

Dodala je i kako takve aktivnosti, što se tiče Ministarstva zdravstva, trenutno nisu u tijeku.