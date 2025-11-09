U Rijeci spriječen još jedan incident: "Grupa s kapuljačama čekala je srpske karatiste"

Brzom reakcijom organizatora i policije sinoć je u Rijeci spriječen mogući napad na mlade karatiste iz Srbije koji sudjeluju na Balkanskom prvenstvu.

Do incidenta je moglo doći ispred sportske dvorane na Zametu, gdje se natjecanje održava, a o svemu se oglasio i predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek.

"Pred kraj samog natjecanja sinoć smo primijetili skupinu osoba s kapuljačama koji su se nalazili pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju. Ne znamo jesu li htjeli nešto učiniti vozilu ili pak natjecateljima. Netko je nešto doviknuo, ali tada je već jedan dio natjecatelja ulazio u dvoranu", izjavio je Cipek za Novi list.

Također je ispričao da je policija osigurala pratnju natjecateljima do hotela te da je obaviješten o privođenju određenog broja maloljetnika.

"Kao predsjednik saveza ispričao sam se Karate federaciji Srbije. Natjecanje je danas nastavljeno, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno", poručio je Cipek.

Policija je potvrdila da su kod sportske dvorane zatekli su grupu od desetak maloljetnih osoba, a sumnjalo se da su upravo mladi karatisti iz Srbije trebali biti meta napada.