Horor u Istri: Muškarac silovao i zlostavljao članove vlastite obitelji, među žrtvama i dijete

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Puli je, nakon provedene dokazne radnje prvog ispitivanja, pokrenulo istragu protiv 43-godišnjaka kojeg sumnjiče za niz kaznenih djela, među kojima su obiteljsko nasilje i silovanje.

Pulski ŽDO je precizirao kako se 43-godišnjak sumnjiči da je u duljem vremenskom razdoblju na području Istarske županije počinio kazneno djelo nasilja u obitelji, dva kaznena djela povrede djetetovih prava te po jedno kazneno djelo tjelesne ozljede prema bliskoj osobi i prijetnje prema bliskoj osobi.

Uz to, 43-godišnjak se sumnjiči da je u travnju 2023. počinio jedno teško kazneno djelo protiv spolne slobode.

Tužiteljstvo je sudu istrage Županijskog suda u Puli podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 43-godišnjaka zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te je sudac istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove.