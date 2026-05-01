FOTO Milanović i Plenković sreli se u Okučanima: Pogledajte kako je izgledao njihov susret

U Okučanima je u petak obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kojoj je 1. svibnja 1995. oslobođena zapadna Slavonija, počast braniteljima došao je odati državni vrh, a svečanost je označena kao tihi zavjet generacija da će čuvati vrijednosti Domovinskog rata.

Uz državne i vojne počasti, polaganje vijenaca i misu zadušnicu, počast poginulim hrvatskim braniteljima odali su članovi njihovih obitelji, branitelji, brojni građani te državni vrh, ističući trajnu važnost ove operacije u oslobađanju i očuvanju teritorijalne cjelovitosti Hrvatske.

U Okučanima se okupio cijeli državni vrh, na čelu s predsjednikom Zoranom Milanovićem te premijerom Andrejem Plenkovićem, koji su se tom prilikom i pozdravili te rukovali.

Svečanost u Okučanima predstavlja tihi zavjet generacija da će čuvati i njegovati vrijednosti Domovinskog rata na kojima počiva suvremena hrvatska država.

U operaciji Bljesak u samo 32 sata oslobođeno je 500 četvornih kilometara okupiranog područja, uključujući Okučane, Pakrac i Jasenovac. Bio je to početak završnih operacija za oslobađanje Hrvatske i uvod u vojno-redarstvenu operaciju Oluja.

U toj povijesnoj akciji poginuo je 51 branitelj, a 162 su ranjena. Kod spomen-obilježja Kocka vedrine u središtu Okučana pročitana su imena poginulih branitelja, a na svaku je kocku položena ruža u znak sjećanja. U znak poštovanja i zahvalnosti prema svim sudionicima operacije, Okučane su nadletjeli hrvatski borbeni zrakoplovi Rafale.

Vijence su položili i zapalili svijeće predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković, uz izaslanstva ministarstava, županija i gradova te predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

U prigodnim govorima dužnosnici su istaknuli da je "Bljesak" bio trenutak u kojem je hrvatski narod jasno pokazao odlučnost da živi u slobodi, miru i na vlastitome tlu. Naglašeno je da ta vojna operacija ostaje simbol odlučnosti, zajedništva i borbe za slobodu, ali i trajna obveza očuvanja istine o Domovinskom ratu za buduće naraštaje.

Nakon središnjeg programa obilježavanje je nastavljeno misom zadušnicom u crkvi sv. Vida za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata, druženjem građana te sportskim i zabavnim sadržajima.

Pripadnici Hrvatske vojske i policije izveli su pokazne vježbe, a za građane je organiziran tradicionalni vojnički ručak. Cjelodnevni program završava večernjim koncertom u organizaciji Općine Okučani.

Hrvatski branitelji: Bili su to dani ponosa i slave, Obitelji poginulih: Tužni smo i ponosni

"Bili su to dani ponosa i slave“, istaknuli su hrvatski branitelji, s čime su se složili i okupljeni građani.

Obitelji poginulih poručile su da su istodobno tužne i ponosne na svoje sinove, očeve i braću, kao i na sve poginule branitelje, naglasivši da je njihova žrtva Hrvatskoj donijela mir i slobodu.

Nada Hegedić, majka poginulog branitelja, obratila se mladima: "Sjećam se kada je moj sin krenuo u akciju – u meni su se miješali strah i ponos. Danas nas nije strah za našu domovinu, koju smo izgradili na vrijednostima Domovinskog rata i naših branitelja.“

Dodala je da godišnjicu Bljeska doživljava kao tihi zavjet generacija koje su preživjele rat i novih naraštaja da će njegovati, braniti i čuvati slobodu te nikada neće zaboraviti žrtvu branitelja ni njihovu odlučnost i hrabrost na kojima se gradi Hrvatska.

