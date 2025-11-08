Promjene u centru Zagreba: Uvodi se posebna regulacija

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja izvijestili su kako će zbog održavanja utrke "Zagrebački noćni cener", u nedjelju 9. studenoga, od 18:20 do 20:15 biti obustavljen tramvajski promet Trgom bana Josipa Jelačića te će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jkićeva - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Zapruđe

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

U 19 sati će na nekoliko minuta, do prolaska svih trkača, tramvajski promet biti obustavljen Draškovićevom ulicom i Trgom žrtava fašizma.

Korisnike zbog ovih izmjena iz ZET-a mole za razumijevanje.