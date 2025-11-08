Promjene u centru Zagreba: Uvodi se posebna regulacija
08. studenoga 2025. @ 18:26
Iz ZET-a su korisnike izvijestili o izmjenama u tramvajskom prometu koje će biti na snazi u nedjelju navečer.
Iz Zagrebačkog električnog tramvaja izvijestili su kako će zbog održavanja utrke "Zagrebački noćni cener", u nedjelju 9. studenoga, od 18:20 do 20:15 biti obustavljen tramvajski promet Trgom bana Josipa Jelačića te će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera: