Šokantno otkriće u centru grada, policija odmah izašla na teren: "Ne nosite nam to!"

U napuštenoj zgradi u Stepinčevoj ulici u Osijeku pronađena su eksplozivna sredstva, izvijestila je PU osječko-baranjska. Policija je dojavu dobila u ponedjeljak nakon 14 sati.

Na mjesto dojave izašli su pripadnici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek i utvrdili kako je riječ o dvjema protupješačkim rasprskavajućim minama.

One su na siguran način premještene na drugu lokaciju, gdje su uništene.

Policija: "Ne donosite nam sami oružje"

Iz policije pozivaju građane da bez sankcija predaju oružje koje eventualno čuvaju ili skrivaju u svojim domovima.

"Pozivamo sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da pozivom na 192 učine prvi korak prema dragovoljnoj predaji bez sankcija.



Dragovoljna predaja oružja odnosi se na sve vrste ilegalnog oružja. Podsjećamo građane da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje. Po pozivu građana na 192 policijski službenik će u civilnom automobilu i civilnoj odjeći doći na adresu pronalaska ili dogovorene predaje, gdje će na siguran način opasna sredstva preuzeti. Takvim pristupom osigurana je anonimnost osobe koja predaje ilegalno oružje, a što je još važnije, potencijalne opasnosti svedene su na najmanju moguću mjeru.



Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem u kampanji 'Manje oružja manje tragedija', zajedno s policijom štitite sebe i svoje najdraže", poručuju iz policije.