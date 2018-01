Knin uvodi e-referendum odnosno glasovanje od kuće. Provjerili smo kako će to izgledati.

O ključnim gradskim pitanjima, od kulture do gospodarstva, Kninjani će svoj glas umjesto na biralištima davati pomoću računala ili mobitela. Bit će to prvi hrvatski e-referendum. "Želimo da građani aktivno sudjeluju u krojenju gradske politike", rekao je gradonačelnik Knina Marko Jelić, a Kninjani se s njim slažu.

Rezultati pokusnog glasovanja vidljivi su već danas pokretanjem e-komunalnog redara. Do šahta bez poklopca Ljubo je stigao odmah nakon što su građani prijavili problem. I to njegovom virtualnom kolegi. "To će, u svakom slučaju, ubrzati rješavanje problema u gradu Kninu", smatra Ljubo Lovrić, viši referent, prometni i komunalni redar.

Kako bi nakon e-komunalnog redara pokrenuli e-referendum, u Kninu planiraju educirati starije stanovništvo, omogućiti svima pristup internetu i stvoriti bazu glasača. Neće to biti tek obična internetska anketa. Osobni podaci bit će zaštićeni, a svaki će glasač imati svoju lozinku. "Oni će se autorizirati sa svojim login podacima. Znači, oni će samo jednom moći, sustav će biti takav da će sprječavati da netko više puta glasuje", objašnjava dogradonačelnik Marijo Ćaćić.

No, u hrvatskim zakonima elektronsko je glasovanje još uvijek nepoznanica. Zbog toga, rezultat kninskog e-referenduma zasad neće biti pravno valjan, nego će služiti kao smjernica gradskoj vlasti. "Dok se zakonska regulativa po tim pitanjima ne donese, on je savjetodavni. Ja kao gradonačelnik ću poštovati odluke građana, a Gradsko vijeće, naravno, na njima je odgovornost da li žele prihvatiti određen stav građana ili ne", tvrdi gradonačelnik Jelić.

Politika bi tako opet mogla imati zadnju riječ. Ali ako ništa drugo, Kninjani će moći ono što je u svijetu uobičajeno, a u Hrvatskoj se čini poput znanstvene fantastike - glasovati bilo gdje, uz samo nekoliko klikova.

