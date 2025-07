Hrvatske autoceste ipak odgodile radove na autocesti A1: Otkriveno kada će početi

Turistička sezona poremetila je planove i Hrvatskim autocestama. Nakon što su najavili radove na A1 koji su trebali početi - odustali su.

U planu je bilo asfaltiranje dionice između Jastrebarskog i Bosiljevo 2 u oba smjera. Radovi su trebali trajati do kraja srpnja, a planiralo se raditi samo noću.

Promet bi se odvijao samo jednom prometnom trakom, no, zbog vrhunca turističke sezone i velikih gužvi, odlučili su odustati. Evo što je rekao resorni ministar Oleg Butković.

"Nije to bilo ništa amaterski. Ljudi u HAC-u su radili tehnički svoj posao i, naravno, nisu planirali, raditi kad su velike gužve. To nema smisla. Bilo je predviđeno da će se raditi samo po noći, no od toga se odustalo jer nema razloga da krenemo to raditi sada u turističkoj sezoni. Nastavit ćemo to na jesen", kazao je Butković.