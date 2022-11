Državna sanitarna inspekcija još nije stala na kraj vlasniku Tržnog centra u Velikoj Gorici. Nema tko se dosad nije žalio na fekalije, otpad i ptičji izmet. O velikogoričkom ruglu Dnevnik Nove TV već je izvještavao, ali unatoč pritužbama - problem nije riješen. Sada je sve zapelo na sudu.

Nadstrešnice, rukohvati i hodnici velikogoričkog Tržnog centra prekriveni su ptičjim izmetom i otpadom, a centar je najvećim dijelom zapušten.



"Pogledajte vi, to je čista sramota, pa to je centar grada", navodi Josip. "Grozno, stvarno prestrašno, tu žene imaju povrće, prestrašno", dodaje Ljubica.



"To je ruglo grada koje svima nama zapinje za oko i svaki se dan pretresaju te priče i po birtijama i na ulici, ali nitko ne poduzima ništa", navodi Velikogoričanin Jozo u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

Šokantni prizori i prije godinu dana

Prizori koji šokiraju viđeni su i prije nešto više od godinu dana. Dolazila je sanitarna inspekcija, ali odlazila je neobavljena posla - žale se preostali prodavači. A oni su protiv golubova i tuđeg nemara, kažu, nemoćni.

Nakon niza pritužbi obavljen je inspekcijski nadzor. Od većinskog vlasnika, obitelji Žužić, tražili su da prodajni prostor očisti, riješi nedostatke, osigura sanitarne i higijenske uvjete i pticama spriječi ulazak.



No Žužićeva metla nije pomela sve probleme niti su mjere koje su poduzeli bile dovoljne. Zato su prijavljeni.

Pokrenut prekršajni postupak

"Pokrenut je prekršajni postupak te je izdan optužni prijedlog protiv trgovačkog društva (...) Postupak je u tijeku na nadležnom sudu. Vezano za neodržavanja vanjskih dijelova i pročelja zgrade Tržnog centra te skupljanje otpada na javnoj površini - predstavka je proslijeđena na daljnje postupanje nadležnom komunalnom redarstvu Velike Gorice", doznaje se iz Državnog inspektorata.



"Da je to gradski problem, mi danas ne bismo razgovarali o njemu", navodi gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

U gradu kažu da su im zbog privatnog vlasništva ruke vezane. Odgovornost ne preuzimaju. Na pitanje toleriraju li oni to Žužiću, Ačkar odgovara: "Apsolutno ne, gospodina niti poznajem niti mu to mogu tolerirati."



"Mi i dalje nastojimo svim pravnim mogućnostima i putevima riješiti taj problem. Ne mogu shvatiti da se gospodin Žužić tako ponaša, da se ne javlja na telefon našim komunalnim redarima. Ali da sanitarna inspekcija još nije donijela adekvatan pravorijek, ni taj dio priče mi nije do kraja jasan", dodaje.



Prozvani upravitelj oglušio se i na pozive ekipe Dnevnika Nove TV. Odgovornoj osobi u tvrtki koja nije osigurala uvjete prijeti novčana kazna do 20 tisuća kuna, dok je za samu tvrtku šest puta veća - do 120 tisuća kuna,. A rasplet se ne nazire.

