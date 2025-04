Vrijeme počinje nalikovati proljeću! Pogledajte kako će biti diljem Hrvatske za vikend

Proteklog tjedna je bilo malo hladnije, osobito ujutro. No, veći dio vikenda bit će i sunčano i suho, tek krajem nedjelje vrijeme će na zapadu postati promjenjivije, ali najvažnije, sljedećih dana 20-ak stupnjeva će biti ona temperatura kojoj će većina mjesta gravitirati. Lokalno će biti i više.

Nakon nekoliko hladnijih dana uz nadamo se zadnje jutarnje minuse, barem za nizine, vrijeme ipak počinje nalikovati zrelom proljeću - premda smo, realno, tek na početku tople sezone. Sljedećih dana očekuje nas ukupno toplije vrijeme, uz dosta sunca. Za vikend ćemo biti i pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone, pa će biti većinom stabilno.

Tijekom noći s petka na subotu i u subotu ujutro jedino, po rubu ovog grebena, tek jedna manja količina vlažnog zraka premještat će se južnije i okrznuti kopnene krajeve, prije svega istok zemlje gdje bi stoga rijetko i na kratko mogla pasti i poneka kap kiše.

Dakle, u subotu ujutro, djelomice sunčano u unutrašnjosti, pretežno sunčano u gorju i na moru. Na istoku, prolazno i rijetko mogućnost za malo kiše. Puhat će ponegdje slab do umjeren sjeverac, na Jadranu u početku slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, na kopnu od 3 do 8, a na moru od 8 do 13 stupnjeva.

Poslijepodne, djelomice sunčano, ovdje uz promjenjivu naoblaku, ali i toplo. Zapuhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a temperatura će porasti do 20 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Nakon prolazno više oblaka i ovdje djelomice sunčano te uz vjetar s juga toplo. Temperatura će se i na našem istoku tijekom dana približiti 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu, prevladavat će sunčano. Ujutro i prijepodne će puhati slaba do umjerena bura, a zatim južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 17 do 20, a na moru do 22 stupnja.

I u Dalmaciji će prevladavati sunčano, ujutro malo bure, dok će danju puhati većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Dnevni maksimum temperature očekuje se između 20 i 22 stupnja.

U nedjelju postupan porast naoblake sa zapada, pa će početkom sljedećeg tjedna vrijeme biti promjenjivije. U kopnenim krajevima još ne bi trebalo biti neke značajnije kiše, osim u gorju, dok će dalje na kopnu većinom biti suho - kiša će biti moguća rijetko i to izglednije u utorak, nego u nedjelju i ponedjeljak. Od nedjelje vjetar s juga, uz koji će i jutarnja temperatura porasti, dok će se dnevna zadržati na vrijednostima oko 20 stupnjeva. U pojedine dane može biti i viša.

Na Jadranu promjenjivije, povremeno s kišom, osobito na sjevernom dijelu gdje će biti i najoblačnije. Od ponedjeljka kiša mjestimice i na jugu. No u Dalmaciji će biti i sunčanih razdoblja. Zapuhat će jugo koje će jačati, početkom tjedna bit će i olujno, a nećemo ga se riješiti dobar dio sljedećeg tjedna. Uz južinu na moru i nepovoljne biometeorološke prilike, dok se temperatura neće značajnije mijenjati. Dapače, tih dana toplije će biti na kopnu.

Dakle, dosta sunčan i topao vikend, ili barem veći dio, potom promjenjivije i na moru kišovitije vrijeme na početku sljedećeg, Velikog tjedna.