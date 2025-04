Mile Kekin, koji je u petak uhićen te odveden u USKOK na ispitivanje, kasnije tijekom dana je pušten na slobodu. Za njega nije predložen istražni zatvor.

Nakon izlaska je poznati pjevač objavio fotografiju i tekst koji prenosimo u cijelosti.

"Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem.

Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, spremili me ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme.

Keep on rocking in a free world.

Vidimo se sutra na koncertu."