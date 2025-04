FOTO Hrvat letio kobnim helikopterom nekoliko sati prije tragedije, potresen je: "Ja sam imao sreće..."

Pilot i peteročlana obitelj iz Španjolske poginuli su u u četvrtak u padu turističkog helikoptera u njujoršku rijeku Hudson. Četiri sata prije tragedije, Manhattan je helikopterom preletio i hrvatski influencer Nikola Brzak koji je za DNEVNIK.hr otkrio da ga je nesreća duboko potresla.

"Ne mogu vjerovati da se tako nešto dogodilo. Ja sam imao sreće što je bilo pretežno sunčano i vjetar je bio slab, ali se vrijeme u New Yorku baš može naglo promijeniti - izgleda da je to bio slučaj u trenutku kad je stradala obitelj bila na letu", kazao je Brzak i dodao da je to popodne puhalo i da je padala kiša.

Influencer je odmah nakon leta na svojem Instagram profilu podijelio video vožnje helikopterom iznad Manhatana.

"Ja sam prvi put letio helikopterom i baš je bilo uzbudljivo. Sjedio sam odmah pored pilota na prvom sjedalu", rekao je i objasnio kako je prije samog leta prošao kratki sigurnosni protokol.

Pročitajte i ovo Užas iznad Hudsona FOTO/VIDEO Let smrti: "Pali su naopako u rijeku, ni djeci nije bilo spasa"

"U sigurnosnom videu su nam objasnili što se ne smije raditi i kako se treba ponašati. Dobije se prsluk i za spašavanje te objasne kako se koristi", kazao je Brzak.

Ispričao je kako je netom nakon objave videa na Instagramu dobio stotinu poruka od prijatelja i pratitelja koji su se htjeli uvjeriti da je dobro.

"Nažalost tragedije se događaju i vjerujem da ljudima sada neće biti svejedno ići na let helikopterom, ali bih istaknuo kako se razne nesreće događaju, što automobilske, avionske i željezničke, a opet nas to ne koči da sjednemo u auto ili odemo negdje avionom ili vlakom", rekao je Nikola koji je travel bloger.

"Puno putujem i ovako nešto nisam doživio. Da sam to vidio svojim očima pa mislim da bih imao traumu do kraja života. Izražavam sućut obitelji. Ovo je baš tužna priča", zaključio je.

Pročitajte i ovo Tragedija u New Yorku FOTO/VIDEO Srušio se helikopter u rijeku: Otkriveno tko je bio u letjelici, objavljeni prvi detalji šokantnog pada