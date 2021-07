Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot pozvao je mještane uz rijeku Dobru na građanski neposluh zbog problema s Hidroelektranom Lešće za koju upozorava da ugrožava ljudske živote.

"Hidroelektrana Lešće ugrožava živote i to mora prestati", poručio je u subotu saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare u Jarčem Polju na rijeci Dobri, pozvavši građane uz Dobru i Karlovčane na neposluh svim demokratskim sredstvima.



Troskot je upozorio da je prije dva dana iz Hidroelektrane Lešće po tko zna koji put ponovo pušten hladni plimni val.

"Imamo sreće da danas nemamo sprovode i da još uvijek možemo upozoriti vladajuće, lokalne vlasti i cijelu lokalnu zajednicu na opasnost i na sve nevolje koje ova hidroelektrana već godinama proizvodi jer je od samog početka krivo postavljena i krivo izgrađena", upozorio je Troskot koji je i član saborskog Odbora za gospodarstvo.

Na konferenciji za novinare, uz Troskota se okupilo tridesetak mještana, među njima i Mirela Jakuš Fröbe koja je rekla da je prije dva dana prilikom vodenog vala jedva izbjegla smrt, te Đurđa Filipčić koja je 1993. zbog puštanja vodenog vala iz tadašnje HE Gojak izgubila brata i šogoricu.

"Ta silina vode krenula je naglo, val me je valjao, okretao, prebacivao. Bilo je strašno i taj dan nikada neću zaboraviti", ispričala je Jakuš Fröbe, koja se u četvrtak kupala u Dobri, nizvodno od HE Lešće.

Troskot je dodao kako je Jakuš Fröbe danas živa samo zato jer je vrhunska kajakašica, plivačica i roniteljica.

"Ali za to svejedno netko treba odgovarati kao za pokušaj ubojstva, jer to nije izuzetak i slučajnost, ljudi već godinama objašnjavaju i vape za pomoć da više ne mogu tako živjeti", ustvrdio je Troskot.

Upozorio je, uz to da je hidroelektrana uništila floru i faunu, potopila špilje i napravila velike pomutnje u Mrežnici koja je sada hladnija i podigla razinu Kupe što uvelike utječe na život lokalnog stanovništva.

Izrazio je i žaljenje što je zbog gradnje HE Lešće potopljen kanjon Dobre za kojeg je rekao da je najljepši kanjon na svijetu te da su se na njemu snimali holivudski filmovi.

"Polja su nestabilna jer se događa erozija tla, nestaju neke katastarske čestice, ceste se urušavaju, a ljudima se govorilo da će im narasti vrijednost nekretnina, poplavljene si kraške jame, uništeni su šišmiši, posebne vrste, ljudi više ne mogu živjeti od riba, jer ih nema", upozorio je Mostov saborski zastupnik.





Smatra kako je možda bilo dobro zamišljeno da elektrana proizvodi struju u vrijeme vršnog opterećenja i dok nedostaje sunca ili vjetra za solare ili vjetroelektrane, ali da to nije dobro od samog početka.

Problem vidi u turbinama koje s dna podižu vodu koje potom nizvodno rashlađuje Dobru i Kupu, a podzemno i Mrežnicu. Uz to, kad se pušta voda iz akumulacije "događa se mali tsunami i opasnosti i štete su velike".

Dodao je da je apsurdno da isti ti ljudi koji trpe štetu i pate zbog HE Lešće preko proračuna svojih lokalnih samouprava moraju plaćati još i sanaciju šteta.

Proizvedena struja dosiže jedva jedan posto nacionalne energetske proizvodnje

Predložio je stoga da se HE Lešće sruši i poništi, dodavši da je u to postrojenje uloženo 100 milijuna eura, a proizvedena struja dosiže jedva jedan posto nacionalne energetske proizvodnje.



"To je neisplativo i znalo se od samih početaka da će uništiti kanjon, zemljište, floru i faunu, a sada vidimo da se naknadno moralo rušiti drveće uz obalu i graditi nasipe, a čuje se i da će se zbog problema tsunamija graditi i dodatne brane", upozorio je Troskot.

Okupljene građane pozvao je da više "ne budu pasivni, da ne dopuštaju da im tamo neki lapani u Zagrebu, koji nema pojma šta je Dobra, stišću gumb za branu i tako utječu na njihove živote".

Najavio je da će obilaziti sela na tom području kako bi vidio vidio jesu li stanovnici zainteresirani da peticijom podupru zahtjeve za zaustavljanje rada HE Lešće.

Mještani, pak upozoravaju da je problem puštanja vode iz akumulacije u tome što nema pravila kada će se to puštanje dogoditi, a Davor Mikšić dodaje da bi donekle bilo prihvatljivo da se "tsunami pušta samo noću".