Jedna od najljepših hrvatskih rijeka, smaragdno zelena Mrežnica, već je danima top tema svih koji uz ovu rijeku žive, ali i brojnih gostiju i vikendaša. Naime, Mrežnica je već neko vrijeme smeđa i blatna.

Grad Duga Resa snimkama iz zraka utvrdio je da do zamućenja dolazi na području Mrežnice u Generalskom Stolu. "Mrežnica je prošli tjedan bila kristalno čista, dogodile su se kiše nakon kojih smo kontaktirali Hrvatske vode. Službeno je da je to zbog odrona obale.

Neću reći da ne vjerujem u službenu varijantu, ali angažirali smo dron da preleti područje rijeke Mrežnice da nađemo mjesto na kojem se ona blati", rekao je za Radio Mrežnicu gradonačelnik Duge Rese Tomislav Boljar.

"To je područje od Katića do Dobrinića gdje ima sedam do osam vrulja koje na tom mjestu izlaze van, podvodno, i tu dolazi do blaćenja rijeke Mrežnice. Vidite da to nisu male količine blata, to je blato koje nekoliko dana izvire unutar korita, dolazi do centra Duge Rese i do Karlovca gdje se ulijeva u Koranu", kazao je Boljar.

Iz akumulacijskog jezera Lešće ispustit će se voda u razini dva metra, u predio između Katića i Dobrenića zaronit će profesionalni ronioci, dronom će se snimati mjesta gdje se pojačano sijeku šume, a trebalo bi se pratiti i utjecaj rada Hidroelektrane Lešće na donji tok Dobre i utjecaj na ostale rijeke, osobito Mrežnicu.

Zaključci su to Stožera Civilne zaštite Karlovačke županije koji se sastao nakon što se možda upalio i zadnji alarm – višednevno zamućenje Mrežnice koje ne prestaje, a kojem je prethodilo jednodnevno zamućenje Dobre.

"Logično je da su žitelji Karlovačke županije i turisti zabrinuti i pitaju se za uzroke. Spominju se nekontrolirana sječa šuma, posebno privatnih. U osam godina rada HE Lešće žitelji uz rijeku Dobru i Mrežnicu svjedoče promjene. Konačno, u ovoj godini smo svjedoci četiri rekordna nikad zabilježena povijesna vodostaja – dva na Korani i dva na Mrežnici. Ono što se sigurno može zaključiti da je između ostalog, uzrok u globalnim klimatskim poremećajima", kažu u Stožeru.