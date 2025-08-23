VIDEO Izbjegnuta tragedija na jugu Hrvatske: Trojica mladića uletjela u more, snimka ledi krv u žilama

U moru ispred hotela u Cavtatu za dlaku je izbjegnuta tragedija kad su se dvojica tinejdžera iz Francuske zaputila plivati i gotovo utopila.

Njihov nepromišljen potez umalo je završio kobno, ali su se u pravom trenutku našli troje hrabrih ljudi, Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović, koji su pomogli mladićima i spasili ih.

Ovaj hrabri čin komentirao je načelnik Općine Konavle Božo Lasić.

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklijevanja pošao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatie i u nevjerojatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku.

Kako mi je rečeno, čim je vidio što se dogodilo u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luka Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang koji je u tim uvjetima došao na jet skiju.

Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju!", napisao je Lasić na Facebooku.