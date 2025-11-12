Obavijesti Foto Video Pretražite
Pronađen mrtav muškarac

Susjedi o tragediji kod Viškova: "Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala je sva izbezumljena"

Piše J. M., 12. studenoga 2025. @ 15:40
Zgrada u kojoj je pronađen par
Foto: Damir Skomrlj/Cropix
Policija je sinoć u stanu pronašla tijelo muškarca, dok je teško ozlijeđena žena prevezena u bolnicu. O motivu se još nagađa.
