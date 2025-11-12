Susjedi o tragediji kod Viškova: "Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala je sva izbezumljena"

Policijski službenici sinoć su, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova, nedaleko od Rijeke, pronašli dvije osobe - žena je davala znakove života i prevezena je u KBC Rijeka, a muškarac je preminuo na mjestu događaja.



Za Hinu je potvrđeno da se radi o kaznenom djelu, a ne nesretnom slučaju. Navodno je u u kući u Marčeljima došlo do pucnjave i sukoba između 38-godišnjeg muškarca i 37-godišnje žene.

Iako su prvi tragovi s očevida usmjereni na nasilnu smrt vatrenim oružjem, iz policije i Državnog odvjetništva ne žele nagađati o motivima.

Susjedi su za 24sata ispričali da je riječ o paru te da je sukob nastao nakon što se muškarac spakirao i planirao odseliti iz stana. Nikad ranije s njima nisu imali problema.

"To je bilo sinoć. Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala mi je sva izbezumljena i natečena u licu, ne u smislu da ju je netko tukao već možda od lijekova. Ne znam vam to opisati, ali nije bila svoja. Ne znam što se dogodilo, priča se da je žena upucala muškarca, a onda i sebe. Ne poznajem ljude osobno, ali strašno je što god da se dogodilo. Ovo je malo mirno mjesto, nismo mi navikli na ovakve tragedije", ispričala je susjeda za 24sata.

Policija je potvrdila da je očevid u tijeku i da se nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica.