Cijela Hrvatska danas se pržila na temperaturama većim od 33 stupnja. Na nekim mjestima popela se i do 37. O utjecaju visokih temperatura i sunca na kožu za Dnevnik Nove TV govorila je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice Mirna Šitum.

Cijela Hrvatska danas se pržila na temperaturama većim od 33 stupnja. Na nekim mjestima popela se i do 37. Temperature mora danas su bile 26 i 27 stupnjeva, no u odnosu na temperature zraka, ipak se kako tako moglo osvježiti.

O utjecaju visokih temperatura i sunca na kožu za Dnevnik Nove TV govorila je predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice Mirna Šitum.



Osvrnuvši se na utjecaj sunca, Šitum je poručila kako je koža naš najveći organ i kako je izložena direktnom utjecaju sunca, osobito uz visoke temperature i visoki UV indeks.

"U desetak minuta osobe koje imaju vrlo svijetlu put, svijetle oči, svijetlu kosu i djeca mogu dobiti opekotine od sunca. Svaka opeklina od sunca tijekom života nosi rizik za otprilike tisuću puta od pojave melanoma na koži", pojasnila je Šitum u Dnevniku Nove TV.

Mirna Šitum, predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice (Foto: DNEVNIK.hr)

Zanimljiv je podatak da 90% UV zraka prodire kroz lagane oblake, ali i da pijesak reflektira zrake. Mirna Šitum pojasnila je kako je sve to skupa u svakom slučaju opasno.

"Ne možete nigdje tako dobro potamniti kao pod tendom na brodu, upravo zbog odsjaja i refleksije sunca od površinu mora, pijeska, trave, ovisno gdje ste u tom trenutku. Oblaci štite, ali minimalno od ultraljubičastog zračenje", kazala je Šitum te je napomenula kako se treba zaštiti u svim okolnostima.

Toplinski val zahvatio Hrvatsku, u Kninu izmjereno 37 stupnjeva: "Kuvan se, pucan..." Liječnica poziva na oprez

Alarm zbog toplinskog vala: Opasnost u gotovo cijeloj zemlji, pogledajte kad se očekuje vrhunac

Štetne zrake

UVB zrake su kraće i prodiru u površinski sloj kože, a UVA zrake prodiru dublje u kožu. Doktorica Šitum osvrnula se na štetne posljedice jednih i drugih zraka.

"Obje vrste zraka su kancerogene. UVB je odgovorno za opekline na koži. Ako ste malo dulje pod utjecajem sunca ili solarija, dobit ćete opekline, crvenilo kože, a ponekad čak i mjehure. Nakon toga, kreće kancerogeneza u koži", pojasnila je Šitum za Dnevnik Nove TV.

Kada su u pitanju UVA zrake, kaže Šitum, one prodiru u dublje slojeve u kojima izazivaju također kancerogenezu i fotostarenje kože.

"One su, osim toga, odgovorne i za reakcije kože u slučaju da ste u kontaktu s nekom kemikalijom, da uzimate neke lijekove ili da, ako ste u prirodi, možete razviti fototoksične i fotoalergijske reakcije i osuti se cijeli. Za sve su to odgovorne UVA zrake", zaključila je Šitum.

Starenje kože

Komentirala je Šitum i utjecaj sunčevih zraka na starenje kože kod ljudi.

"Značajno utječe na starenje kože. UVA zrake su svugdje prisutne, one prolaze kroz oblake, kroz stakla u automobilu i morate se štititi od njih jer su one odgovorne za fotostarenje kože. Evidentno je da osobe koje su jako često u solariju, koje tamo idu cijele godine, one izgledaju uvijek nešto malo starije, naboranije i imaju izrazito suhu kožu", pojasnila je Šitum u Dnevniku Nove TV.

Istaknula je kako ne postoji zaštitni sloj koji se može dobiti korištenjem solarija.

Promjene na koži

Govorila je i o promjenama na koži kao posljedicama pretjeranom izlaganju suncu.

"Postoje neki znakovi u madežima ili u novonastalim promjenama na koži na koje treba upozoriti. Mogu značiti da je došlo do pretvorbe madeža u melanom. Kada je madež asimetričan, kada ima više boja, dominantno tamnosmeđu, sivu, ljubičastu ili se tek pojavila promjena, ako je naglo narastao i da ima nejasan rub prema okolnoj koži, vrlo je izvjesno da je došlo do njegovog pretvaranja prema melanomu.

Zaključila je kako takav madež treba pokazati liječniku obiteljske medicine koji bi trebao procijeniti treba li posjetiti i dermatologa.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr