Neke su razlike nepremostive: Dvoje mostovaca izišlo iz stranke? Penava upozorio Plenkovića

sedmi je dan nakon izbora

još uvijek se ne zna tko će oformiti većinu

da bi se formirala većina, potrebno je imati 76 ruku

Domovinski pokret odradio je prve razgovore s SDP-om i Mostom, na redu je HDZ

SDP odustao od toga da predsjednik Republike Zoran Milanović bude mandatar

u Mostu je navodno došlo do novog raskola

Tijek događaja:

7:30 Nepremostive razlike, čini se, muče Most. Naime, u utorak se pronijela informacija, zasad ne i službeno potvrđena, da su Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić napustili Mostove redove zbog navodnog sukoba s Marinom Miletićem te da je došlo do novog raskola u Mostu.



Čelnik stranke Božo Petrov o toj temi sinoć nije želio ništa govoriti, već je samo poručio da je za srijedu u 11:30 zakazao konferenciju za medije. Javnosti će se, kako je ranije najavila, u 10:30 obratiti i Selak Raspudić, koja, za razliku od supruga Raspudića, nije članica Mosta, već je na njihovoj listi i u saborskim klupama kao nezavisna.

Do razbuktavanja sukoba i verbalnog okršaja između nje i Miletića, a ranije je problem izazvala njezina izjava o pravu na pobačaj, došlo je navodno u ponedjeljak na sastanku Predsjedništva stranke prilikom utvrđivanja konačne liste Mostovih kandidata za EU parlament.

Problemi i među HDZ-om i DP-om, a još nisu pravo ni sjeli za pregovarački stol

7:20 Na odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave nije trebalo dugo čekati. Naime, šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću u vezi s SDSS-om i Istanbulskom konvencijom poručio je: "To je izigravanje naših stavova i tko krene tim putem, ja ga upozoravam da taj put nije dobar. Upozoravam na vrijeme i Plenkovića i stranku kojoj sam nekada pripadao, jer kad se prijeđe neka crta, ja se nadam da su te lekcije naučene i ako tako ne bude, imat ćemo neke druge scenarije."



Što se tiče razgovora s SDP-om i Mostom, rekao je da su bili vrlo dobri: "Ovo je prvi krug, razgovori su bili kolegijalni, uljudni i razumni oko nekih mogućih razvoja situacija, i dobri s obzirom na različitosti s SDP-om u raznim opcijama." Naglasio je da je cilj pronaći optimalni put za dobrobit građana te da je to njihova obveza prema biračima.

7:10 Uvjeti bez kojih DP neće pristati na HDZ-ovo izglasavanje saborske većine obuhvaćaju poštovanje nadzora državne granice, Vladu bez SDSS-a, nultu toleranciju na ilegalni ulazak migranata te deratifikaciju Istanbulske konvencije.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, međutim, misli da je moguće da i DP i SDSS surađuju s njima te je dodao da deratifikacija Istanbulske konvencije, što je jedan od uvjeta Domovinskog pokreta, nije realna: "Kad se govori o zaštiti žena i djece od nasilja u obitelji, to je važan instrument Vijeća Europe. Riješili smo tu dilemu rodne ideologije. Naše su pozicije jasne. Ta je tema što se nas tiče apsolvirana."

7:00 Nakon prvih formalno odrađenih razgovora s SDP-om i Mostom, Domovinski pokret u srijedu bi trebao početi razgovore i s HDZ-om.

HDZ-ov pregovarački tim čine predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved, potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i predstojnik Ureda predsjednika HDZ-a Marko Milić.

DP-ov pregovarački tim čine predsjednik DP-a Ivan Penava, zamjenik predsjednika DP-a Mario Radić, glavni tajnik DP-a Josip Dabro i politički tajnik DP-a Damir Barna.

SDP odškrinuo vrata DP-u - ostala su otvorena

6:50 Sastalo se u utorak i Predsjedništvo SDP-a, a šef stranke Peđa Grbin kazao je da su donijeli dvije odluke: prva je da jednoglasno traže konstituiranje Sabora kako bi se postavilo nadzor nad Vladom, a druga je odluka formiranje pregovaračkog odbora u kojem će Grbin i Marko Krička dovesti i jednog ili dva predstavnika stranaka koje su s SDP-om u koaliciji.

Pregovarački će tim, dodao je, biti oformljen u srijedu ili četvrtak , kada počinju i pregovori, koji moraju biti gotovi do 26. svibnja kako bi se spriječilo da Ivan Turudić postane GDO. "Odluku o njegovu imenovanju moguće je staviti izvan snage", naglasio je. Nije htio reći nastupa li on iz pozicije mandatara, no upitan jesu li odustali od Milanovića, rekao je: "Da. Treba biti svjestan realnosti."

6:40 Dan ranije završeni su prvi razgovori Domovinskog pokreta i SDP-a. Govoreći o sastanku s DP-om, SDP-ov Mišel Jakšić rekao je kako još ništa nije dogovoreno, ali ni završeno. "Znam da se razgovara na više frontova i da se ide u konstruktivnom tonu. Nije dogovoren razlaz nakon prvog razgovora, ostala su i dalje otvorena vrata. Slagali se ideološki ili ne, u ovom trenu ima šanse konstituiranje Sabora koji će se temeljiti na obračunu s korupcijom i da se narodna vlast vrati tamo gdje pripada, a to je Sabor."

6:30 HDZ je na izborima osvojio 61 mandat, Rijeke pravde 42, Domovinski pokret 14, Most 11, Možemo 10, Nezavisna platforma Sjever 2, IDS 2, Fokus 1. Da bi se formirala saborska većina, potrebno je imati 76 ruku.

Predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da će sukladno Ustavu, pozvati Hrvatski sabor na prvo zasjedanje 20 dana nakon objave konačnih rezultata parlamentarnih izbora, a dotad neće nikoga požurivati.