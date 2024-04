Žestoko se pregovara za parlamentarnu većinu: "Mislim da je to manji problem od fotelja"

U Dnevniku Nove TV gostovao je politički analitičar i profesor Tihomir Cipek. Novinarki Sabini Tandari Knezović otkrio je što misli o pregovorima HDZ-a i Domovinskog pokreta, ali i raskolu u Mostu.

"Neupitno je da HDZ i Domovinski pokret imaju većinu, mogu sastaviti Vladu. Meni se najspornijim čini podjela ministarstava. Problem bi moglo biti Ministarstvo kulture jer su tu najveći konflikti i to ljudi najčešće emocionalno doživljavaju. Kultura je stvar identiteta, a netko bi to mogao vidjeti kao da 'nam oduzimaju naš identitet'", smatra Cipek.

SDSS vidi kao manji problem u pregovorima ovih dviju stranaka.

"Mislim da je to manji problem od fotelja. Ako analizirate poruke i jedne i druge i treće strane, i gospodin Penava je rekao da nema ništa protiv da svatko u parlamentu podržava koga želi, gospodin Pupovac je rekao da će oni na predsjedništvu SDSS-a razmotriti sve opcije i da nije nije isključena, dakle da nije isključeno da podržavaju Vladu koja je sastavljena od HDZ-a", dodao je.

Ipak, Cipek ne vidi mogućnost da parlamentarnu većinu dobije SDP, ali ne iz razloga ideoloških podjela, već jednostavno jer nemaju dovoljno potpisa.

"Naravno, ništa nije isključeno. Mogući su i ti dogovori, ali je vjerojatnije da će se HDZ i Domovinski pokret dogovoriti", kaže politolog, ali napominje da ipak nije sve samo stvar matematike.

"Ljudi su emocionalna bića, treba vidjeti tko s kime. Ovi teški lomovi u strankama, kao i ovi teški pregovori, govore da u strankama ipak ideologije jesu važne", objasnio je Tihomir Cipek.

Predsjednik Zoran Milanović sada je stavljen "po strani", a profesor Cipek smatra da je njegovo uključivanje u kampanju bio marketinški trik.

"Tu je bila jedna velika moralna panika, a bilo je jasno od početka da se tu radi o jednom propagandnom potezu. Rezultati izbora su pokazali da ta homogenizacija opozicije nije uspjela jer je HDZ dobio većinu, a treća je pouka da se politički odlučuje i u Ustavnom sudu", kaže Tihomir Cipek.

Raskol u Mostu

Odlazak bračnog para Raspudić iz Mosta iznenadio je i političkog analitičara Dnevnika Nove TV Tihomira Cipeka.

"Most ima tu tradiciju lomljenja, ali se profilirao kao jedna desna konzervativna stranka kojoj je stalo do klasičnih, tradicionalnih vjerskih vrijednosti. Na koncu, i gospođa Raspudić je rekla da nakon prvog sukoba vezano uz pobačaj, da je to stvar demokracije u stranci i da ljudi imaju različita mišljenja. Izgledalo je da je sukob prevladan, ali očito nije. Mislim da nije bila stvar samo u tome. Mi ne znamo što se događa iza zavjese, ali mislim da se tu gledalo kako su se sastavljale liste za EU parlament. Ipak se radi o velikim svotama, zastupnici u EP imaju osam do deset tisuća eura plaću", rekao je Cipek i podsjetio da hrvatski premijer ima 3200 eura neto plaću, a predsjednik 3500 eura.

S druge strane, prevara je birača to da se ista imena nalaze i na listama za Sabor, kao i na onima za Europski parlament, smatra Cipek i predlaže da se poradi na hrvatskim političkim institucijama kako bi se takve stvari u budućnosti izbjegle.

