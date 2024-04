U divljačkom napadu nožem ozlijeđeno troje, policija poslala apel: "Snimka incidenta kruži društvenim mrežama, uklonite je"

Zbog divljačkog napada nožem zatvorena je srednja škola Ysgol Dyffryn Aman u Ammanfordu, Carmarthenshire, u južnom Walesu. U dvorište škole sletjela su dva helikoptera hitne medicinske pomoći, a na terenu su deseci policijskih automobila i naoružani policajci.

U strašnom napadu ozlijeđeno je nekoliko ljudi, a među njima je i jedna profesorica, koja je navodno izbodena nožem, piše britanski Telegraph.

"To je strašno. Samo se nadamo da je učiteljica dobro, ona je pristojna žena u vrlo odgovornoj ulozi", rekao je jedan od roditelja.

"Ovo je mirno područje i dobra škola. Jednostavno ne možemo shvatiti što se dogodilo", dodali su roditelji.

Policija je u priopćenju navela da su ozlijeđene tri osobe.

"Jedna osoba je uhićena i ne tragamo za drugima u vezi s ovim incidentom. Hitne službe su na mjestu događaja, a škola je zatvorena dok traje istraga. Svjesni smo da snimka incidenta trenutno kruži društvenim mrežama. Tražimo da se ukloni kako bismo izbjegli nepoštivanje suda i nevolju uključenih u incident. Zamolili bismo građane da ne špekuliraju dok je policijska istraga u tijeku", priopćila je policija.

Stotine roditelja sa strepnjom čeka ispred školskih vrata svoju djecu, koja su u svojim učionicama. Čini se da nitko ne zna što se točno dogodilo, javlja BBC.

