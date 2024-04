Raskol u Mostu? Miletić prozvao Selak Raspudić zbog izjave o pobačaju, ona mu odgovorila: "U najtežoj sam izbornoj jedinici"

U nedavnom sučeljavanju na N1 televiziji Marija Selak Raspudić je na pitanje je li pobačaj temeljno pravo žene, ona jasno odgovorila – da, što su odmah prokomentirali neki Internet portali, a informacija je došla i do njezinog stranačkog kolege Marina Miletića, inače prvog na izbornoj listi u osmoj jedinici.

Miletić je ubrzo na Facebooku napisao kako se uopće ne slaže s Marijom Selak Raspudić. "Most je jasno za život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo rekli da smo za život. Vrh stranke, Predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava", napisao je Miletić i dodao kako Selak Raspudić nije članica stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju. "A narod će preferencijalnim glasovima pokazati što misli o svakom od nas", poručio je mostovac.

Pročitajte i ovo Pitanje vremena DIP poziva da mu se liste za europske izbore ne donose u dane izborne šutnje

Pročitajte i ovo Nova kritika Milanović: ''Plenković dobro zna kakva je čovjeka doveo na čelo DORH-a''

Komentirajući ovu njegovu objavu, Selak Raspudić je rekla kako je njegovo pravo objavljivati što želi. "Neću ja kolegama iz Mosta govoriti što bi oni trebali misliti ili im zamjerati zbog načina na koji se javno izražavaju. Sve je to meni u redu, volim demokraciju, svugdje bi je trebalo biti što više. Osobno nemam potrebu nešto posebno objašnjavati, moje je stajalište o kompleksnoj temi pobačaja poznato od mog ulaska u javni prostor".

"U toj debati na koju se kolega referira, postavljeno mi je jedno vrlo nespretno formulirano blic pitanje, na koje smo mogli odgovoriti samo s da ili ne. Sjećam se da se spominjalo i to je li pobačaj odluka žene, a moj je stav da jest. Biološka je to činjenica s obzirom na to da je dijete ovisno o majci, ali jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi. Društvo mora stvoriti sve preduvjete kako do pobačaja ne bi dolazilo i nadam se da ćemo dugoročno pobačaj nadići kao takav", rekla je za Novi list.

Pročitajte i ovo Posljednji dani kampanje Plenković poručio šefu oporbe: ''On neće biti premijer, niti predsjednik Sabora''

Ne vjeruje da bi je 17. travnja birači Mosta mogli kazniti za ove izjave uskratom preferencijskog glasa.

"U najtežoj sam, 1. izbornoj jedinici, na prvoj crti sa skoro svim najistaknutijim kandidatima ostalih političkih stranaka. Od političke borbe, dakle, ne bježim i ne bojim se mišljenja građana o mom djelovanju. Jedno je što ja mislim o sebi, na izborima će važno biti što će građani reći o svima nama. Oni će i preferencijalnim glasovima odlučivati o tome tko će ih zastupati u Saboru.

U prošlom sazivu sam se kao zastupnicima bavila vrlo konkretnim stvarima i nudila rješenja, od reforme Sabora do umjetne inteligencije. Ne može se moj politički rad svoditi na odgovor na neko blic pitanje, vjerujem da će građani prepoznati moj politički doprinos u Saboru", zaključuje Marija Selak Raspudić.