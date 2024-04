Raskol u Mostu! Stranku napustili Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić?

U Mostu je došlo do svađe oko sastavljanja lista za EU izbore, koja je završila raskolom i napuštanjem dva istaknuta člana Mosta, Marije Selak Raspudić i Nina Raspudića. Marija Selak Raspudić nije članica Mosta već je na njihovoj listi i u saborskim klupama kao nezavisna, dok suprug Nino jest član.

Drama je započela u ponedjeljak na sastanku predsjedništva stranke prilikom utvrđivanja konačne listu Mostovih kandidata za EU parlament. Do razilaženja je došlo nakon verbalnog okršaja između Marina Miletića i Marije Selak Raspudić, piše Jutarnji list. Njih su dvoje od ranije u svjetonazorskom sukobu zbog njezine izjave o pravu na pobačaj.

Miletić se na sastanku otvoreno pobunio protiv toga da Nino Raspudić bude kandidat na listi za Euro parlament, jer je to htio biti on sam, a nakon sukoba Selak Raspudić je demonstrativno napustila sjednicu.

Most je predaju svojih lista za EU parlament najavio među zadnjima, za kasnih 21:30, no čini se da je sukob s Marinom Miletićem doveo do razlaza stranke sa supružnicima Raspudić, navodi se. Inače oboje su ponovno ušli u parlament za nedavno održanim parlamentarnim izborima.