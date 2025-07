Euforija obožavatelja Marka Perkovića Thompsona traje od ranih jutarnjih sati. Cijeli dan pristižu vlakovima i autobusima iz svih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva na Thompsonov koncert koji će se održati na zagrebačkom Hipodromu. Centrom Zagreba, kao i u fan zoni u blizini Hipodroma, ore se Thompsonove pjesme.

U popodnevnim satima more ljudi slijeva se niz Most slobode, pristižu u sterilne zone, a do 17 sati ušlo je već jako puno ljudi, naime, ulazi su otvoreni u 13 sati, rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak javljajući se ispred Hipodroma.



Mnogi su željeli ući što prije kako bi što prije obavili pregled u sklopu sigurnosnih mjera, a među onima koji su na Hipodrom ušli odmah u 13 sati i jedva čekaju početak koncerta je i troje obožavatelja iz Njemačke - Helena, Tomislav i Ema.

Trio je stigao u subotu ujutro iz Njemačke i nisu krili svoje oduševljenje u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV, kojoj su rekli i što im znače Thompsonove pjesme te ustvrdili da se ovim koncertom piše povijest.

